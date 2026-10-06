Leviciam nevyšiel vstup do Európskeho pohára, belgický súper dominoval od úvodu

Zľava Tony Hicks (Levice) a Stephan Swenson (Oostende) bojujú o loptu
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Zľava Tony Hicks (Levice) a Stephan Swenson (Oostende) bojujú o loptu (Autor: TASR)
TASR|6. okt 2026 o 21:09
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Patrioti prehrali o sedem bodov.

Európsky pohár FIBA - B-skupina

Patrioti Levice - Coretec Oostende 69:76 (38:46)

Levice: Hicks 18, Tomaševič 11, Watson-Gayle 9, Bojanovský 7, Brooks 2 (Chavez 14, Ohams 6, Pažický 2, Dorsey a Solčánsky 0)

Najviac bodov Oostende: Kostadinov 15, Swenson 13, Buysse 9

Rozhodovali: Hordov (Chor.), Wallet (V. Brit.), Papaz (BaH), TH: 16/14 - 19/11, fauly: 15 - 19, trojky: 9 - 11, štvrtiny: 19:24, 19:22, 10:18, 21:12

Diváci: 1142

Basketbalisti Patrioti Levice prehrali vo svojom prvom zápase v B-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) s belgickým Coretecom Oostende 69:76.

Ďalší duel zverencov trénera Michala Madzina je na programe v stredu 14. októbra o 18.30 h, kedy sa predstavia na palubovke poľskej Zastal Zielona Góra.

Levice odštartovali svoj návrat do EP FIBA dobrým útokom, ale nie práve ideálnou koncentráciou v defenzíve, čo Oostende dokázalo patrične využiť.

Celkovo sa hralo vo vysokom tempe, toto dianie viac ale vyhovovalo hosťom z Belgicka. Dvojica Kostadinov a Swenson sa vo veľkej miere postarala o vedenie 24:19 po prvej štvrtine pre Oostende.

Fotogaléria zo zápasu Patrioti Levice - Coretec Oostende (Európsky pohár FIBA)
Na snímke hráči Levíc reagujú po prehre po zápase B-skupiny Európskeho pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. Levice prehrali 69:76. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRX
Na snímke hráči belgického klubu Coretec Oostende sa tešia z výhry po zápase B-skupiny Európskeho pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. Coretec zvíťazil 76:69. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRX
Na snímke fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu B-skupiny Európskeho pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende (Belgicko) v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRX
Na snímke hlavný tréner Patriotov Levice Michal Madzin počas zápasu B-skupiny Európskeho pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende (Belgicko) v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRX
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Na snímke hlavný tréner Denis Wucherer (Coretec Oostende) reaguje počas zápasu B-skupiny Európskeho pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende (Belgicko) v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRXNa snímke hlavný tréner Patriotov Levice Michal Madzin reaguje počas oddychového času na striedačke počas zápasu B-skupiny Európskeho pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende (Belgicko) v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRXNa snímke lopta končí v koši počas zápasu B-skupiny Európskeho pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende (Belgicko) v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRXNa snímke lopta končí v koši počas zápasu B-skupiny Európskeho pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende (Belgicko) v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRXNa snímke lopta končí v koši počas zápasu B-skupiny Európskeho pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende (Belgicko) v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRXNa snímke fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu B-skupiny Európskeho pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende (Belgicko) v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRXNa snímke zľava Jakobi Heady (Oostende) a Jalen Brooks (Levice) bojujú o loptu v zápase B-skupiny Europského pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende (Belgicko) v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRXNa snímke zľava Jakobi Heady (Oostende) a Jalen Brooks (Levice) bojujú o loptu v zápase B-skupiny Europského pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende (Belgicko) v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRXa snímke zľava Konstantin Kostadinov (Oostende) a Tony Hicks (Levice) v zápase B-skupiny Europského pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende (Belgicko) v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRXNa snímke Jalen Brooks (Levice) strieľa kôš v zápase B-skupiny Europského pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende (Belgicko) v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRXNa snímke zľava Tahlik Chavez (Levice) a Adam Miller (Oostende) bojujú o loptu v zápase B-skupiny Europského pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende (Belgicko) v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRXNa snímke zľava Tony Hicks (Levice) a Stephan Swenson (Oostende) bojujú o loptu v zápase B-skupiny Europského pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende (Belgicko) v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRXNa snímke zľava Jelani Watson-Gayle (Levice) a Stephan Swenson (Oostende) bojujú o loptu v zápase B-skupiny Europského pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende (Belgicko) v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRXNa snímke zľava Chuba Ohams (Levice) a Moussa Sylla (Oostende) v zápase B-skupiny Europského pohára FIBA v basketbale mužov Patrioti Levice - Coretec Oostende (Belgicko) v Leviciach v utorok 6. októbra 2026. FOTO TASR - Henrich Mišovič - Slovensko - šport - basketbal - Európsky - pohár - EP - FIBA - muži - Levice - Belgicko - Oostende - NRX

Levická situácia sa začala v druhej časti komplikovať, chýbal tomu totiž ucelenejší dobrý úsek. Oostende naproti tomu naberalo na sebavedomí a bez väčších problémov dostalo náskok do dvojcifernej hodnoty.

Domáci sa dokázali nadýchnuť k sťahovaniu manka, ale táto záležitosť mala skôr krátkodobý efekt. Po prvom polčase tak prehrávali 38:46.

Patrioti nastúpili po prestávke odhodlaní urobiť niečo s negatívnym vývojom stretnutia, ale Oostende malo situáciu pevne vo svojich rukách. Hostia totiž začali tretiu štvrtinu úsekom 12:2 za štyri minúty.

Domáci sa pokúšali zdramatizovať zápas, ale výraznejšie sa súperovi priblížiť nedokázali a do poslednej časti sa tak išlo za stavu 48:64 z ich pohľadu. Záverečná štvrtina už veľa vzruchu nepriniesla, Oostende si pevným krokom dokráčalo za prvou výhrou v B-skupine.

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