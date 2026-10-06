Leviciam nevyšiel vstup do Európskeho pohára, belgický súper dominoval od úvodu

Európsky pohár FIBA - B-skupina
Patrioti Levice - Coretec Oostende 69:76 (38:46)
Levice: Hicks 18, Tomaševič 11, Watson-Gayle 9, Bojanovský 7, Brooks 2 (Chavez 14, Ohams 6, Pažický 2, Dorsey a Solčánsky 0)
Najviac bodov Oostende: Kostadinov 15, Swenson 13, Buysse 9
Rozhodovali: Hordov (Chor.), Wallet (V. Brit.), Papaz (BaH), TH: 16/14 - 19/11, fauly: 15 - 19, trojky: 9 - 11, štvrtiny: 19:24, 19:22, 10:18, 21:12
Diváci: 1142
Basketbalisti Patrioti Levice prehrali vo svojom prvom zápase v B-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) s belgickým Coretecom Oostende 69:76.
Ďalší duel zverencov trénera Michala Madzina je na programe v stredu 14. októbra o 18.30 h, kedy sa predstavia na palubovke poľskej Zastal Zielona Góra.
Levice odštartovali svoj návrat do EP FIBA dobrým útokom, ale nie práve ideálnou koncentráciou v defenzíve, čo Oostende dokázalo patrične využiť.
Celkovo sa hralo vo vysokom tempe, toto dianie viac ale vyhovovalo hosťom z Belgicka. Dvojica Kostadinov a Swenson sa vo veľkej miere postarala o vedenie 24:19 po prvej štvrtine pre Oostende.
Levická situácia sa začala v druhej časti komplikovať, chýbal tomu totiž ucelenejší dobrý úsek. Oostende naproti tomu naberalo na sebavedomí a bez väčších problémov dostalo náskok do dvojcifernej hodnoty.
Domáci sa dokázali nadýchnuť k sťahovaniu manka, ale táto záležitosť mala skôr krátkodobý efekt. Po prvom polčase tak prehrávali 38:46.
Patrioti nastúpili po prestávke odhodlaní urobiť niečo s negatívnym vývojom stretnutia, ale Oostende malo situáciu pevne vo svojich rukách. Hostia totiž začali tretiu štvrtinu úsekom 12:2 za štyri minúty.
Domáci sa pokúšali zdramatizovať zápas, ale výraznejšie sa súperovi priblížiť nedokázali a do poslednej časti sa tak išlo za stavu 48:64 z ich pohľadu. Záverečná štvrtina už veľa vzruchu nepriniesla, Oostende si pevným krokom dokráčalo za prvou výhrou v B-skupine.