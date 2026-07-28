Slovenky čaká desaťdňový kemp bez zápasu. Budeme pracovať na systéme, zdôraznil tréner

Na snímke slovenské basketbalistky.
Na snímke slovenské basketbalistky. (Autor: TQSR)
TASR|28. júl 2026 o 15:14
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Cieľom trénera bude pripraviť tím na štart druhej fázy kvalifikácie ME 2027.

Slovenskú ženskú basketbalovú reprezentáciu čaká v Bratislave a Dolnom Kubíne desaťdňové letné sústredenie.

Cieľom trénera Martina Pospišila a jeho realizačného tímu bude pripraviť tím na novembrový štart druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027.

Chceme sa zamerať na detaily v koncepte hry

Letný zraz v domácich podmienkach bude napokon bez súťažného zápasu. „Ciele tohto zrazu sú, aby sme aktualizovali systémy v obrane i útoku.

Chceme sa zamerať na detaily dôležité v našom koncepte hry. Dôležité je, aby sme sa stretli ako tím, aby boli hráčky spolu na ihrisku.

Kladieme dôraz na systém a pravidlá, na tom budeme pracovať,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) tréner Sloveniek Martin Pospišil.

K dispozícii by mal mať 15 hráčok. Počet mohol byť vyšší, ale do nominácie zasiahli rôzne okolnosti.

Každý tréningový deň je pre nás veľmi dôležitý

„Jasné, že tak, ako to v lete býva, naše predstavy sa líšia od reality. Je to prirodzené, že hráčky majú zdravotné problémy, niektoré majú aj pracovné vyťaženie.

Momentálne sú aj súťaže v 3x3, kde sú tiež niektoré hráčky preč. Každý tréningový deň je pre nás veľmi dôležitý, pretože v novembri bude málo času.

Ale berieme to ako fakt a urobíme všetko pre to, aby tieto kempy, čo budeme spolu, čo najlepšie využili,“ dodal reprezentačný kouč.

Slovenky čaká na jeseň vstup do druhej fázy kvalifikácie ME 2027. V L-skupine si v novembri postupne zmerajú sily s Holandskom, Gréckom a Srbskom.

Nominácia Slovenska na letný blok prípravy

Hráčky: Ema Szmereková, Vanda Kozáková, Liana Užovičová (všetky Piešťanské Čajky), Ivana Jakubcová (Athinaikos Qualco/Gréc.), Veronika Remenárová (Mirai Euskotren Ibaeta Basket/Šp.), Miroslava Mištinová, Natália Martišková (obe Panathlitikos Sykeon/Gréc.), Alexandra Buknová (Sokol Hradec Králové/ČR), Stella Tarkovičová (WBC Neptunas Klaipeda/Lit.), Rebeka Mikulášiková (Meins Avenida Salamanca/Šp.), Soňa Svetlíková (Brixia Basket/Tal.), Terézia Kraislová (MBK Ružomberok), Petra Oborilová (BCB Bolzano/Tal.), Nikola Dudášová, Terézia Páleníková (obe bez klubovej príslušnosti)

Realizačný tím: Martin Pospišil - hlavný tréner, Radko Dvorščák, Ivana Jalčová - asistenti trénera, Marek Mikletič - kondičný tréner, Erika Gaherová - fyzioterapeutka, Sabína Šimonovičová - vedúca družstva, Monika Bartošová - doktorka, Vladimír Katreniak - masér, Tomáš Kotlárik - mediálny manažér

Druhá fáza sa hrá systémom doma-vonku, z každej skupiny si postup na záverečný turnaj zabezpečia dva najlepšie tímy.

Basketbal

Basketbal

    Na snímke slovenské basketbalistky.
    Na snímke slovenské basketbalistky.
    Slovenky čaká desaťdňový kemp bez zápasu. Budeme pracovať na systéme, zdôraznil tréner
    dnes 15:14
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