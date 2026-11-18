Hviezdny americký basketbalista LeBron James podal žalobu proti vývojárom aplikácie na športové stávky s názvom „Bron“, ktorá využíva umelú inteligenciu.
V žalobe podanej v New Yorku sa 41-ročný hráč a jeho právny tím opiera o tvrdenie, že tvorcovia aplikácie porušili osobnostné práva a práva k ochranným známkam športovca, keďže „Bron“ je jednou z prezývok štvornásobného šampióna NBA.
Vo verejne dostupnom dokumente James a jeho právnici opisujú zámery autorov aplikácie ako „úmyselnú, zlomyseľnú taktiku, zameranú na zneužitie mena, reputácie a spojenia Jamesa so športovými stávkami na účely propagácie nového a neznámeho produktu.“
Okrem toho žalobcovia tvrdia, že na marketingové účely boli použité obrázky Jamesa generované umelou inteligenciou.
„Úmyselne vytvorili falošný dojem, že LeBron James podporuje ich aplikáciu 'Bron App' a je s ňou spojený s cieľom zvýšiť počet stiahnutí a platených predplatných,“ citovala vyhlásenie žalobcov agentúra DPA.
James hrá v NBA svoju 24. sezónu, pred ňou sa stal novou posilou Philadelphie 76ers.