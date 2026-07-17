LeBron sa teší na poslednú kapitolu svojej kariéry. Svoj nový tím zatiaľ neodhalil

Americký basketbalista LeBron James stále neprezradil meno svojho nového zamestnávateľa.
Najlepší strelec histórie súťaže je po vypršaní kontraktu s Los Angeles Lakers voľný hráč a o svojom pôsobisku údajne rozhodne čoskoro.
Štvornásobný MVP finále bol už v uplynulej sezóne najstarším hráčom NBA, v priebehu budúceho ročníka bude mať 42 rokov.
Napriek tomu odmietol koniec kariéry a v novom tíme bude musieť výrazne zľaviť zo svojich finančných nárokov. Záujem o jeho služby údajne prejavili jeho bývalé kluby Cleveland a Miami, taktiež Golden State a Philadelphia.
„Je to veľké rozhodnutie pre mňa i moju rodinu. Posledná kapitola mojej kariéry. Na rok, alebo dva sa pokúsim niekde zapadnúť, ale taktiež odovzdať moje znalosti a schopnosti, ktoré som nadobudol počas uplynulých 23 rokov. Teším sa na to, kam ma vietor zaveje,“ uviedol James vo štvrtok v rozhovore pre podcast Mind the Game.