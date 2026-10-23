VIDEO: Totálna hanba, zúri Trump. Prezident USA ostro skritizoval LeBrona Jamesa

Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval hviezdneho basketbalistu LeBrona Jamesa za to, čo označil za neúctivé správanie počas štátnej hymny.
Hlava USA zverejnila video, na ktorom opora klubu Philadelphia 76ers v spoločnosti spoluhráčov pred utorkovým zápasom proti domácemu New Yorku Knicks zrejme drepe a rozcvičuje sa.
"Počas počúvania našej národnej hymny neúctivo vystupuje voči našej krajine! Už od začiatku som hovoril, že nie je dobrý, TOTÁLNA HANBA," napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
VIDEO: LeBron James sa rozcvičuje počas štátnej hymny
Video s interným popisom "LeBron pred zápasom trénuje svoj golfový švih" ukazuje pohyby bočného švihu a basketbalové strelecké pohyby.
Počas kampane v Iowe pokračoval Trump v kritike a označil Jamesove správanie za "obrovský škandál".
LeBron James a Donald Trump si už v minulosti vymenili viacero výziev. V reakcii na najnovšiu kritiku James po víťaznom zápase Sixers nad Clevelandom Cavaliers 114:106 poznamenal: "Musel to byť chudobný spravodajský deň v prezidentskej kancelárii."
VIDEO: Zostrih akcii LeBrona pri domácom debute za Philadelphiu
LeBron James má 41 rokov a práve začal svoju rekordnú 24. sezónu v NBA vo štvrtom tíme v poradí.
Tréner Sixers Nick Nurse označil Trumpove komentáre za rozptýlenie, ktoré už svoj tím naučil ignorovať.
"Myslím si, že to patrí k ďalším vonkajším rušivým vplyvom, s ktorými sme sa už stretli. Celý môj záujem je dostať hráčov na tréning, do šatne a na ihrisko. Ich sústredenie, zámer a všetko je výborné," uviedol.
Trump bol kritický voči športovcom, najmä černošským, kvôli ich správaniu počas americkej hymny.
Počas svojho prvého prezidentského obdobia špeciálne kritizoval hráča NFL Colina Kaepernicka za jeho pokľaknutie počas hymny USA v rámci protestu proti rasovej nespravodlivosti a brutalite polície.
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