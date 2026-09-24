Slovan suverénne vstúpil do novej sezóny. Už v prvom polčase si vytvoril náskok

Na snímke sprava Tyson Brown (Košice) a Zoran Nikolič (Bratislava) v predohrávke 1.kola Tipos SBL.
Na snímke sprava Tyson Brown (Košice) a Zoran Nikolič (Bratislava) v predohrávke 1.kola Tipos SBL. (Autor: TASR)
TASR|24. sep 2026 o 20:27
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Tray Buchanan zaznamenal 20 bodov.

Tipos SBL - predohrávka 1. kola

Košice Wolves - BC Slovan Bratislava 59:94 (28:43)

Najviac bodov: Hughes 17, Brown 16, Koller 5 - Buchanan 20, Drežnjak 13, Nikolič 12 (13 doskokov)

Diváci: 650

Basketbalisti BC Slovan Bratislava otvorili novú sezónu najvyššej slovenskej súťaže vysokým víťazstvom. Vo štvrtkovej predohrávke 1. kola Tipos SBL triumfovali na palubovke Košice Wolves 94:59.

Hosťujúci Tray Buchanan zaznamenal 20 bodov, jeho spoluhráč Zoran Nikolič pridal dvanásť bodov a trinásť doskokov.

Za domácich sa najviac darilo Johnnymu Hughesovi so 17 bodmi.

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

Basketbal

    Na snímke sprava Tyson Brown (Košice) a Zoran Nikolič (Bratislava) v predohrávke 1.kola Tipos SBL.
    Na snímke sprava Tyson Brown (Košice) a Zoran Nikolič (Bratislava) v predohrávke 1.kola Tipos SBL.
    Slovan suverénne vstúpil do novej sezóny. Už v prvom polčase si vytvoril náskok
    dnes 20:27
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