Slovan suverénne vstúpil do novej sezóny. Už v prvom polčase si vytvoril náskok

Tipos SBL - predohrávka 1. kola
Košice Wolves - BC Slovan Bratislava 59:94 (28:43)
Najviac bodov: Hughes 17, Brown 16, Koller 5 - Buchanan 20, Drežnjak 13, Nikolič 12 (13 doskokov)
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Basketbalisti BC Slovan Bratislava otvorili novú sezónu najvyššej slovenskej súťaže vysokým víťazstvom. Vo štvrtkovej predohrávke 1. kola Tipos SBL triumfovali na palubovke Košice Wolves 94:59.
Hosťujúci Tray Buchanan zaznamenal 20 bodov, jeho spoluhráč Zoran Nikolič pridal dvanásť bodov a trinásť doskokov.
Za domácich sa najviac darilo Johnnymu Hughesovi so 17 bodmi.