Druhé finále SBL rozhodla jedna lopta, Jovanovič: O dva kroky bližšie

KOMÁRNO. Druhý finálový zápas Niké Slovenskej basketbalovej ligy medzi BC Komárno a Patriotmi Levice bol oveľa vyrovnanejšou bitkou, ako tomu bolo v úvodnej konfrontácii týchto regionálne blízkych súperov. Dramatický súboj rozhodli až záverečné momenty, v ktorých mali lepšiu streľbu domáci a po výsledku 87:81 už vedú 2:0 na zápasy. Zápas číslo dva finálovej série sa niesol v znamení výmeny bodových šnúr v podaní jednotlivých tímov. Patrioti mali dominantný nástup, keď v 7. minúte viedli 15:0, aby následne išli na polčasovú prestávku s 12-bodovým deficitom (34:46).

Jovanovič: Rozhodla jedna lopta A takto sa povestná loptička presúvala do posledných sekúnd. „Som toho názoru, že každý finálový zápas bude takýto. Jeden druhého veľmi dobre poznáme, už nevidím žiadne tajomstvá medzi nami. Bude to o individuálnom rozpoložení každého hráča v danom momente. Teraz to bol napríklad Kneževič, ktorému začalo padať za tri body. Počas stretnutia sa menila energia, desať minút sme boli na koni my, potom oni a takto sa to striedalo. Takto to vyzeralo v tomto súboji, rozhodla to napokon jedna lopta, ktorá pripadla v náš prospech a sme z toho šťastní,“ vyjadril sa pre TASR tréner Komárna Zlatko Jovanovič. Jeho tím sa zvládol popasovať aj s absenciou Vuka Djordjeviča, ktorý musel ísť už v druhej štvrtine predčasne pod sprchy, keďže inkasoval v krátkom slede technickú chybu a zaznamenal nešportový faul.

Gašič: Bolo to kolektívnejšie Domáci basketbalisti sa z tohto momentu otriasli a práve vtedy sa otočil priebeh zápasu na ich stranu. „Myslím si, že nás to nakoplo. V momente, keď musel ísť Vuk Djordjevič do šatne, tak sme začali hrať viac fyzicky, lepšie sme sa dokázali zamerať na obranu, bolo to kolektívnejšie.

Neviem, či to úplne zmenilo tón zápasu, ale potrebujeme ho mať na palubovke, pretože je to skvelý hráč,“ uviedol jeho spoluhráč Luka Gašič. Celkovo možno povedať, že to bola prehliadka emócií na oboch stranách. V jednej chvíli to pre domácich vyzeralo tak, že hladko získajú druhý finálový bod, ale hostia vedeli po celý čas reagovať a napríklad v tretej štvrtine sa vyhrabať z dvojciferného deficitu. Kovac: 110 percent do ďalšieho stretnutia „Mali sme lepší vstup do zápasu a aj fyzickosť bola z našej strany lepšia. Prehra je prehra, je jedno, či je to o jeden bod alebo o 30. Je to 0:2 v sérii, musíme to rozobrať a hlavne pozerať dopredu. Negatívne veci treba nechať za nami a ísť na 110 percent do ďalšieho stretnutia. Verím, že doma to vyhráme aj so šiestym mužom na ihrisku – fanúšikmi. Je to hra s emóciami, možno je niekedy jeden na druhého nahnevaný, to proste patrí k tomu. Treba zostať na pozitívnej vlne a verím, že v ďalšom zápase to bude lepšie. Všetci sme profesionáli a musíme to limitovať,“ zamyslel sa levický krídelník Ben Kovac.

Tieto všetky aspekty dodávali stretnutiu na atraktivite a povestným bonusom bola samotná návšteva v komárňanskej hale. Na účasť vo finále sa tu čakalo 6 rokov a pri prvom domácom stretnutí hlásili oficiálne údaje 1000 divákov. „Bolo to skvelé. U nich boli všetci v žltom, tu boli všetci v červenom. Férové povzbudzovanie z oboch strán, toto je potrebné vidieť v slovenskom basketbale. Treba byť šťastný z toho, ako finále doteraz vyzeralo,“ povedal Jovanovič. Vo veľmi podobnom duchu to videl aj Gašič: „Užili sme si to. Som nesmierne šťastný z toho, v akom počte nás prišli podporiť.

V Komárne sa po dlhých rokoch hrá finále, čo nás aj motivuje a bolo by fajn, keby sme si duelov s takouto podporou užili čo najviac.“ Osud druhého finálového zápasu sa uzatvoril v záverečných troch minútach. Hostia z Levíc viedli po úspešnom trojbodovom pokuse Martina Bachana 78:77, ale ďalší úsek skončil 10:3 v prospech súpera. Madzin: V sobotu treba vyhrať „Komárno trafilo dve veľké strely v závere, ale rovnako sme Bachanom premenili strelu na vedenie 78:77. Myslím si, že sa to lámalo v druhej štvrtine, kedy sme museli doháňať manko a stálo nás to množstvo síl. V sobotu treba vyhrať. Verím, že sa z týchto dvoch zápasov poučíme a dúfam, že teraz pôjdeme cez všetko za tým, aby sme to zvládli. Potrebujeme sa do finálovej série dostať, hráme doma a musí to byť pre nás príležitosť, aby sme sa do nej vrátili,“ vyhlásil kouč Levíc Michal Madzin.

Na snímke tréner Patrioti Levice Michal Madzin. (Autor: TASR)

Hrdinom rozhodujúcich momentov bol Shane Gatling, ktorý do tej doby nebol tak výrazným mužom na palubovke. Krídelník Komárna sa postaral o 7 z 10 bodov svojho tímu v koncovke, vrátane rozhodujúcej trojky 14 sekúnd pred koncom. „Na konci stretnutia Shane Gatling zobral do rúk najdôležitejšiu strelu, každý z tímu verí v jeho schopnosti. Leviciam nemôžeme ani na sekundu dovoliť, aby nás vedeli bodovo trestať. Zaslúžia si rešpekt a dokazujú to aj na palubovke. Je to síce 2:0 v náš prospech, sme o dva kroky bližšie, ale bude to ešte bitka,“ odznelo z úst Jovanoviča.