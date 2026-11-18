Európsky pohár FIBA - skupina D
BC Keravnos Nikózia - Nitra Blue Wings 70:53 (33:29)
Najviac bodov Nikózie: Trevon 14, Crockett 13, Grimes 10 (12 doskokov)
Zostava a body Nitry: Adley 11, Ikpe 10, Bonner a Brown po 9, Šimko 0 (Fusek 9, Hawkins 3, Bolek 2, Kováčik 0)
Rozhodovali: Prpa (Srb.), Mutapčič (Nem.), Stoica (Rum.), štvrtiny: 23:19, 10:10, 19:7, 18:17, TH: 13/11 - 10/8, fauly: 17 - 17, trojky: 5 - 9
Basketbalisti tímu Nitra Blue Wings prehrali v stredajšom stretnutí D-skupiny Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) na palubovke cyperského Keravnosu Nikózia 53:70.
V súťaži tak majú na konte dve výhry a päť prehier.
Nitrania si výraznejšie skomplikovali postupové šance. Zo šesťčlennej skupiny idú ďalej dva tímy.
Po reprezentačnej prestávke sa zverenci trénera Martina Blaha predstavia v 8. kole pred domácimi divákmi, v stredu 9. novembra o 18.00 h privítajú francúzske mužstvo SLUC Nancy.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Nitrania nastúpili na palubovke súpera, ktorý mal na konte v súťaži o dve víťazstvá viac.
V úvode však nič nenasvedčovalo tomu, že budú ťahať za výrazne kratší povraz, keď si vypracovali v prvej štvrtine náskok 18:6. V tom momente sa však strelecky zasekli a domáci sa po šnúre 14:0 ujali vedenia.
Druhá desaťminútovka priniesla obojstranne slabé strelecké predstavenie, Keravnos sa dostal do dvojciferného náskoku (29:19), no Nitra ešte dokázala odpovedať a po polčase prehrávala iba o štyri body (29:33).
II. polčas:
Rozhodujúci moment duelu prišiel ihneď po zmene strán, keď slovenský tím zaznamenal ďalší strelecký výpadok a negatívnu sériu 0:13.
V úvode záverečného dejstva viedol Keravnos aj o 18 (54:36), no následne Nitrania ešte zabojovali a znížili na rozdiel 10 bodov (50:60).
Potom však umožnili súperovi ďalšiu šnúru, tentokrát 10:0 a konečné skóre tak skončilo výrazne v ich neprospech.