Skúsená Kanaďanka posilní tím Piešťanských Čajok. Vnímam to ako skvelú možnosť, hovorí

Rozohrávačka Keishana Washingtonová.
Rozohrávačka Keishana Washingtonová. (Autor: Facebook Piešťanské Čajky)
TASR|20. aug 2026 o 11:55
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Rozohrávačka nakukla v roku 2023 aj do ženskej WNBA.

Súpiska basketbalového klubu Piešťanských Čajok pre sezónu 2026/2027 je kompletná.

Poslednou letnou posilou je rozohrávačka Keishana Washingtonová, ktorá sa už pripojila k tímu do prebiehajúcej prípravy.

Dvadsaťšesťročná Kanaďanka pôsobila na americkej univerzite Drexel, kde patrila k historicky k najlepším hráčkam.

Svoju univerzitnú kariéru ukončila s 2363 bodmi, čím sa umiestnila na druhom mieste v histórii. Univerzita dokonca vyradila jej dres s číslom 1 a umiestnila ho pod strop haly Daskalakis Athletic Center.

Washingtonová nakukla aj do ženskej WNBA, keď v roku 2023 absolvovala predsezónny tréningový kemp s Minnesotou Lynx.

Následne odštartovala profesionálnu kariéru v Európe, bývalá mládežnícka reprezentantka Kanady si zahrala v Poľsku (Toruň), Francúzsku (Saint-Amand Hainaut Basket) a naposledy na Islande za Keflavík, ktorému dopomohla k zisku Islandského pohára a tiež individuálnemu oceneniu pre najlepšiu hráčku tohto podujatia.

V 28 stretnutiach mala priemer 20,4 bodu, 6,7 doskoku, 6,9 asistencie a 1,1 zisku na duel.

„Piešťanské Čajky vnímam ako skvelú možnosť pokračujúceho rozvoja v pozícii hráčky. Môžem hrať na vysokej úrovni v klube, ktorý je ambiciózny a má v sebe víťaznú kultúru.

Už sa neviem dočkať toho, ako budem pomáhať tomuto tímu v čomkoľvek, čo bude potrebné. Chcem napredovať a hrať o víťazné poháre.

Už sa neviem dočkať novej sezóny, ako sa stanem súčasťou rodiny Piešťanských Čajok a akej podpory sa dočkáme od fanúšikov, aby sme spoločne dosiahli naše ciele,“ uviedla pre oficiálny web klubu.

„Na post rozohrávačky k nám prichádza skúsená Kanaďanka, ktorá je už etablovaná v Európe a v minulej sezóne patrila k najlepším hráčkam na Islande.

Predtým potvrdzovala svoje schopnosti v kvalitných súťažiach v Poľsku a Francúzsku. Verím, že u nás ukáže to najlepšie a bude pravým ťahúňom tímu.

Je to hráčka, ktorá dokáže byť veľmi produktívna a má dobrý charakter. Pôjdeme postupne krok za krokom a dúfam, že po sezóne bude spokojnosť na oboch stranách,“ uviedol tréner Čajok Peter Jankovič.

Basketbal

Basketbal

    Rozohrávačka Keishana Washingtonová.
    Rozohrávačka Keishana Washingtonová.
    Skúsená Kanaďanka posilní tím Piešťanských Čajok. Vnímam to ako skvelú možnosť, hovorí
    dnes 11:55
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