Skúsená Kanaďanka posilní tím Piešťanských Čajok. Vnímam to ako skvelú možnosť, hovorí

Súpiska basketbalového klubu Piešťanských Čajok pre sezónu 2026/2027 je kompletná.
Poslednou letnou posilou je rozohrávačka Keishana Washingtonová, ktorá sa už pripojila k tímu do prebiehajúcej prípravy.
Dvadsaťšesťročná Kanaďanka pôsobila na americkej univerzite Drexel, kde patrila k historicky k najlepším hráčkam.
Svoju univerzitnú kariéru ukončila s 2363 bodmi, čím sa umiestnila na druhom mieste v histórii. Univerzita dokonca vyradila jej dres s číslom 1 a umiestnila ho pod strop haly Daskalakis Athletic Center.
Washingtonová nakukla aj do ženskej WNBA, keď v roku 2023 absolvovala predsezónny tréningový kemp s Minnesotou Lynx.
Následne odštartovala profesionálnu kariéru v Európe, bývalá mládežnícka reprezentantka Kanady si zahrala v Poľsku (Toruň), Francúzsku (Saint-Amand Hainaut Basket) a naposledy na Islande za Keflavík, ktorému dopomohla k zisku Islandského pohára a tiež individuálnemu oceneniu pre najlepšiu hráčku tohto podujatia.
V 28 stretnutiach mala priemer 20,4 bodu, 6,7 doskoku, 6,9 asistencie a 1,1 zisku na duel.
„Piešťanské Čajky vnímam ako skvelú možnosť pokračujúceho rozvoja v pozícii hráčky. Môžem hrať na vysokej úrovni v klube, ktorý je ambiciózny a má v sebe víťaznú kultúru.
Už sa neviem dočkať toho, ako budem pomáhať tomuto tímu v čomkoľvek, čo bude potrebné. Chcem napredovať a hrať o víťazné poháre.
Už sa neviem dočkať novej sezóny, ako sa stanem súčasťou rodiny Piešťanských Čajok a akej podpory sa dočkáme od fanúšikov, aby sme spoločne dosiahli naše ciele,“ uviedla pre oficiálny web klubu.
„Na post rozohrávačky k nám prichádza skúsená Kanaďanka, ktorá je už etablovaná v Európe a v minulej sezóne patrila k najlepším hráčkam na Islande.
Predtým potvrdzovala svoje schopnosti v kvalitných súťažiach v Poľsku a Francúzsku. Verím, že u nás ukáže to najlepšie a bude pravým ťahúňom tímu.
Je to hráčka, ktorá dokáže byť veľmi produktívna a má dobrý charakter. Pôjdeme postupne krok za krokom a dúfam, že po sezóne bude spokojnosť na oboch stranách,“ uviedol tréner Čajok Peter Jankovič.