Hviezda NBA predĺžila zmluvu. Za dva roky môže zarobiť v drese Toronta 115 miliónov

Kawhi Leonard.
Kawhi Leonard. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. sep 2026 o 20:26
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Priviedol v roku 2019 Raptors k majstrovskému titulu.

Americký basketbalista Kawhi Leonard sa dohodol s klubom NBA Toronto Raptors na predĺžení zmluvy o ďalšie dva roky.

Nový kontrakt bude mať celkovú hodnotu 115 miliónov dolárov v prípade, že 35-ročný veterán odohrá obe sezóny.

Druhú sezónu môže aj nemusí absolvovať na základe hráčskej opcie, informovali v stredu AP a ESPN.

Leonard priviedol v roku 2019 Raptors k majstrovskému titulu. Za sebou má najproduktívnejšiu sezónu v kariére, keď v drese Los Angeles Clippers odohral 65 stretnutí s priemerom 27,9 bodu na zápas.

Do Toronta sa vrátil tento rok v lete, kluby súhlasili s výmenou už v závere júna, no dokončili ju až v septembri.

Dvojnásobnému najužitočnejšiemu hráčovi finále NBA platí v nadchádzajúcom ročníku ešte súčasný kontrakt, ktorý mu vynesie 50 mil. dolárov za sezónu.

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