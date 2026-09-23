Toronto víta svoju obľúbenú hviezdu. Leonard spečatil návrat novou zmluvou

Kawhi Leonard.
Kawhi Leonard. (Autor: TASR/AP)
ČTK|23. sep 2026 o 07:43
ShareTweet0

Pred siedmimi rokmi doviedol Raptors k titulu.

Dvojnásobný šampión NBA Kawhi Leonard sa s Torontom dohodol na novej ročnej zmluve s opciou na ďalší rok, ktorá mu môže celkovo vyniesť až 115 miliónov dolárov. Informovali o tom zámorské médiá.

Leonard má ešte na nadchádzajúci ročník zmluvu, ktorá mu vynesie vyše 50 miliónov dolárov.

Potom vstúpi do platnosti nový kontrakt na sezónu 2027/28, pričom na nasledujúci ročník má 35-ročný basketbalista opciu.

Bývalý hráč San Antonia už v Toronte pôsobil v sezóne 2018/2019, keď ho doviedol k zatiaľ jedinému titulu.

Potom odišiel do Los Angeles Clippers, odkiaľ sa v lete po životnej sezóne, v ktorej v priemere zaznamenal 27,9 bodu na zápas, k Raptors vrátil.

Leonard sa na novej zmluve v Toronte dohodol len krátko po tom, ako od vedenia NBA dostal pokutu 700-tisíc dolárov za obchádzanie platového stropu.

Clippers museli zaplatiť 30 miliónov dolárov a navyše sa museli vzdať piatich výberov v prvom kole draftu.

Basketbal

Basketbal

    Na snímke tím Levíc.
    Na snímke tím Levíc.
    Slovan sa nebojí nálepky favorita. Madzin s Levicami plánuje obhajobu majstrovskej trofeje
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Toronto víta svoju obľúbenú hviezdu. Leonard spečatil návrat novou zmluvou