Toronto víta svoju obľúbenú hviezdu. Leonard spečatil návrat novou zmluvou

Dvojnásobný šampión NBA Kawhi Leonard sa s Torontom dohodol na novej ročnej zmluve s opciou na ďalší rok, ktorá mu môže celkovo vyniesť až 115 miliónov dolárov. Informovali o tom zámorské médiá.
Leonard má ešte na nadchádzajúci ročník zmluvu, ktorá mu vynesie vyše 50 miliónov dolárov.
Potom vstúpi do platnosti nový kontrakt na sezónu 2027/28, pričom na nasledujúci ročník má 35-ročný basketbalista opciu.
Bývalý hráč San Antonia už v Toronte pôsobil v sezóne 2018/2019, keď ho doviedol k zatiaľ jedinému titulu.
Potom odišiel do Los Angeles Clippers, odkiaľ sa v lete po životnej sezóne, v ktorej v priemere zaznamenal 27,9 bodu na zápas, k Raptors vrátil.
Leonard sa na novej zmluve v Toronte dohodol len krátko po tom, ako od vedenia NBA dostal pokutu 700-tisíc dolárov za obchádzanie platového stropu.
Clippers museli zaplatiť 30 miliónov dolárov a navyše sa museli vzdať piatich výberov v prvom kole draftu.