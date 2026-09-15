Návrat šampióna po škandále. Leonard je späť v Toronte, Clippers platia milióny

Dvojnásobný šampión NBA Kawhi Leonard sa v pondelok dočkal avizovaného návratu do Toronta po tom, ako predtým kanadský klub transfer pozastavil kvôli kauze s obchádzaním platového stropu.
Vedenie zámorskej ligy vyšetrovalo hviezdneho hráča a jeho doterajšieho zamestnávateľa Los Angeles Clippers, na začiatku septembra NBA vyniesla tresty a teraz sa definitívne uskutočnila výmena, pri ktorej kalifornský klub získal Brandona Ingrama a Gradeyho Dicka a päť volieb v budúcich draftoch.
Potvrdil to vo vyhlásení generálny manažér Raptors Bobby Webster.
Raptors transakciu "zmrazili" v júli, keď ich NBA informovala o možných rizikách, ktoré by na seba klub zobral v súvislosti s výsledkami vyšetrovania.
Liga prípad uzavrela zhruba pred dvoma týždňami - losangeleskému klubu udelila pokutu 30 miliónov dolárov, odobrala mu päť výberov v prvom kole draftu a majiteľ Steve Ballmer dostal ročný zákaz činnosti.
Leonard dostal finančný trest 700 000 dolárov, zastaveniu činnosti sa ale vyhol.
NBA vyšetrovala prípad rok. Pravidlá súťaže mali Clippers porušiť tým, že údajne pomohli Leonardovi získať vedľajší príjem prostredníctvom sponzorskej zmluvy vo výške 28 miliónov dolárov. Clippers trvali na tom, že sa nijako neprevinili, Ballmer však v nedeľu informoval vedenie ligy, že klub tresty akceptuje.
35-ročný Leonard strávil v Clippers šesť sezón a zmluvu mal ešte na jeden rok. Torontu pomohol v roku 2019 získať doteraz jediný titul, šampiónom sa stal predtým aj so San Antoniom (2014).
V NBA ho čaká šestnásta sezóna, na konte má vrátane play off 944 stretnutí a v základnej časti dlhodobé priemery 20,7 bodu a 6,4 doskoku.
V minulom ročníku si pritom stanovil nové osobné maximum s 27,9 bodu na zápas. Sedemnásobný účastník Stretnutia hviezd okrem iného získal dvakrát ocenenie pre najlepšie brániaceho hráča ligy.