Výkonný riaditeľ európskej sekcie Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) Kamil Novák berie Slovenskú basketbalovú asociáciu (SBA) ako spoľahlivého partnera z pohľadu organizovania významných medzinárodných turnajov.
Zároveň do budúcna nevylučuje, že sa na Slovensku uskutočnia ďalšie podujatia pod hlavičkou FIBA.
Na Slovensku sa po dlhšej odmlke v lete uskutočnili dve FIBA podujatia, v Bratislave to bola B-kategória ME hráčov do 20 rokov a v Piešťanoch časť B-kategórie ME hráčok do 16 rokov.
„Bez preháňania, hodnotíme to veľmi pozitívne. V tomto smere, v piatok máme zasadenie predstavenstva FIBA a Slovensko budem dávať za jeden z príkladov nielen výbornej organizácie, ale aj mnohých aspektov komerčných vecí. Sú jeden z príkladov pre ostatných,“ povedal Novák pre TASR.
Novák: Robíme niečo, čo nerobí nikto
Mládežnícke šampionáty prechádzajú v ostatnom období istou transformáciou, jednotlivé krajiny majú razom voľnejšie ruky v smere organizácie.
„Nám ide o to, že organizátori začali od tohto leta v rámci komercializácie vyberať napríklad vstupné. Myslím si, že nič nie je zadarmo a ide o turnaje najlepších hráčov daného ročníka každej krajiny.
Slovensko, Slovinsko alebo Taliansko, tak ich federácie zarobili na tom asi slušné peniaze, ktoré sa opäť investujú do mládeže. Robíme niečo, čo nerobí nikto a nikomu sa do toho veľa peňazí investovať nechce,“ vysvetlil Novák postoj FIBA.
SBA chce pokračovať v trende organizovania medzinárodných podujatí, v roku 2027 by mohla hostiť B-kategóriu ME hráčov do 16 rokov v Bratislave (4. - 14. augusta 2027).
„Myslím si, že som už dosť otvorene povedal, že dávame odporúčania a asi si viete predstaviť, že aké odporúčanie bude ohľadne Slovenskej basketbalovej asociácie,“ vyhlásil český funkcionár.
Najhorúcejšou témou je kategória U20
Aktuálne najhorúcejšou témou v rámci FIBA a mládežníckeho basketbalu je kategória do 20 rokov. Dôvodom je odchod čoraz väčšieho počtu európskych hráčov na zámorské univerzity za finančne lukratívnymi ponukami.
Viaceré krajiny sa tak rozhodujú, či prihlásia reprezentácie na európske šampionáty. Slovensko napríklad v roku 2027 nebude mať zastúpenie medzi dievčatami a chlapcami na ME do 20 rokov.
„Je to pomerne horúca téma. My sme mali pred niekoľkými týždňami zasadnutia Súťažnej komisie a Komisie pre mládež FIBA, ktoré k tomu majú čo povedať. Všetkých federácií sme sa pýtali, či má kategória do 20 rokov ešte zmysel.
Nám je jasné, že v zámorí sa už zarábajú veľké peniaze a niekedy ani nechcú, respektíve nemôžu hrať v tejto kategórii.
Momentálne je odozva taká, že stále väčšia polovica federácií si myslí, že to má zmysel. Vážne sa budeme zaoberať tým, ak to nebude chcieť hrať väčšina federácií,“ zamyslel sa Novák.
SBA sa dlhšiu dobu netají tým, že by sa v budúcnosti rada zhostila minimálne časti ME žien a mužov. Nahráva jej k tomu záujem o organizáciu mládežníckych podujatí a divácky záujem na reprezentačných zápasoch.
„Slovensko, čo sme mali možnosť vidieť v posledných rokoch, alebo toto leto v Piešťanoch a Bratislave, tak si myslím, že môže organizovať akékoľvek podujatie.
Škoda, že sa neuchádzalo o organizáciu ME 2029, ale sebavedomo sa môže prihlásiť do budúcna o akékoľvek FIBA podujatie,“ uzavrel Novák.