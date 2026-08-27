Minnesota ulovila novú posilu, hoci Lakers ponúkali lepšie podmienky

Jonathan Kuminga.
Jonathan Kuminga. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. aug 2026 o 11:20
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Vedenie klubu podpísalo s 23-ročným krídelníkom dvojročnú zmluvu.

Konžský basketbalista Jonathan Kuminga si za svoju ďalšiu klubovú adresu vybral v rámci zámorskej NBA Minnesotu Timberwolves.

Vedenie klubu podpísalo s 23-ročným krídelníkom dvojročnú zmluvu v hodnote približne 12 miliónov dolárov.

Podľa The Athletic „vlci" dokázali získať Kumingu aj napriek eminentnému záujmu Los Angeles Lakers, ktorý ponúkal lepšie finančné podmienky pre potenciálnu posilu do tímu.

V predchádzajúcej sezóne mala nová posila Timberwolves priemer 12,5 bodu, 4,2 doskoku a 1,8 asistencie na zápas.

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