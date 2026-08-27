Minnesota ulovila novú posilu, hoci Lakers ponúkali lepšie podmienky

Konžský basketbalista Jonathan Kuminga si za svoju ďalšiu klubovú adresu vybral v rámci zámorskej NBA Minnesotu Timberwolves.
Vedenie klubu podpísalo s 23-ročným krídelníkom dvojročnú zmluvu v hodnote približne 12 miliónov dolárov.
Podľa The Athletic „vlci" dokázali získať Kumingu aj napriek eminentnému záujmu Los Angeles Lakers, ktorý ponúkal lepšie finančné podmienky pre potenciálnu posilu do tímu.
V predchádzajúcej sezóne mala nová posila Timberwolves priemer 12,5 bodu, 4,2 doskoku a 1,8 asistencie na zápas.