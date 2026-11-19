Grécky basketbalový klub Athinaikos Qualco sa rozlúčil so slovenskou reprezentantkou Ivanou Jakubcovou.
Na Instagrame jej poďakoval a zaželal veľa úspechov v ďalšej etape kariéry.
„Za tvoju láskavosť, tímového ducha, pracovnú morálku a úsilie zakaždým, keď si vstúpila na palubovku, či už na zápas, alebo na tréning! Ivana Jakubcová, ďakujeme, že si bola súčasťou Athinaikosu Qualco, a želáme ti len to najlepšie v ďalšej kapitole tvojej kariéry,“ napísal klub.
Spolupráca sa skončila predčasne. Tridsaťdvaročná pivotka si v tejto sezóne zahrala v gréckej najvyššej súťaži iba tri zápasy.
Podľa klubovej štatistiky v nich v priemere zaznamenala dva body a 1,3 doskoku.
Jakubcová pritom ešte nedávno obliekala aj reprezentačný dres. Za Slovensko nastúpila v druhej fáze kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027.