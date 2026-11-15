Svit je jediný tím bez výhry. Španielsky tréner sám ukončil pôsobenie

Španiel David Torrescuca sa rozhodol predčasne skončiť vo funkcii hlavného trénera basketbalistov Iskry Svit. Štyridsaťročný kouč sa zhostil taktovky nad „medveďmi“ pred aktuálnou sezónou Tipos Slovenskej basketbalovej ligy.
Svitu však nevyšiel vstup do tohto ročníka, po deviatom kole základnej časti je v tabuľke na poslednom mieste a ako jediný tím súťaže ešte nevyhral ani jedno stretnutie.
Torrescuca učinil rozhodnutie po sobotňajšej domácej prehre s Handlovou (71:93). „Boli sme v ťažkej situácii, keď ťaháme nepriaznivú sériu. V uplynulých dňoch sme sa veľa rozprávali a snažili sa pozitívne naladiť. Uveriť si, pretože mentálna stránka je u nás trochu citlivá vec.
V úvode sme to opäť skúšali, no opäť to nešlo a chlapci trochu sklonili hlavy. Handlová hrala tvrdšie, koncentrovanejšie, systémovejšie a zaslúžila si to viac. Chlapci potrebovali reakciu, skúsil som to dvoma cestami, no žiadna nezafungovala. Sme 0-9, čo pre mňa nie je akceptovateľné. Nikdy v kariére sa mi to nestalo. Učinil som teda rozhodnutie, že tu skončím,“ vyjadril sa už bývalý tréner Iskry pre oficiálnu ligovú webstránku.
Torrescuca je tak prvým trénerom v Tipos SBL, ktorý nedokončí sezónu 2026/2027 v pozícii hlavného trénera. Meno jeho nástupcu zatiaľ známe nie je.
„Vstup do sezóny sa nám, žiaľ, nevydaril podľa predstáv. Doteraz sa nám nepodarilo dosiahnuť víťazstvo a klub preto pristupuje k zmenám, od ktorých si sľubujeme nový impulz a zlepšenie ďalšieho priebehu sezóny. Nevzdávame sa a chceme sa k aktuálnej výzve postaviť čelom,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku klubu na sociálnych sieťach.