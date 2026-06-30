Kontroverzná basketbalová hviezda mení klub. Doteraz v NBA nastupoval výlučne za Memphis

Kontroverzná basketbalová hviezda Ja Morant podľa zámorských médií mieri z Memphisu Grizzlies do Portlandu Trail Blazers, kde by sa mohol stať spoluhráčom Víta Krejčího.
Český reprezentant zatiaľ nemá jasno v tom, či bude v tíme Trail Blazers pokračovať. Memphis za Moranta získa Jeramiho Granta a Krisa Murrayho.
Dvadsaťšesťročný Morant je dvojnásobným účastníkom NBA All-Star Game. Zmluvu má ešte na ďalšie dve sezóny s platom 42,167 a 44,887 milióna dolárov.
V minulej sezóne však odohral iba 20 zápasov a za posledné tri roky nastúpil spolu len v 79 stretnutiach.
Doteraz v NBA nastupoval výlučne za Memphis, ktorý si ho v roku 2019 vybral ako druhého hráča draftu.
Počas kariéry dosahuje Morant priemer 22,4 bodu, 7,4 asistencie a 4,6 doskoku na zápas.
V roku 2023 si musel odpykať dva dlhé tresty za to, že sa na sociálnych sieťach dvakrát objavil vo videu so zbraňou v ruke.
Vlani mu vedenie NBA udelilo pokutu 75 000 dolárov za oslavné gesto napodobňujúce streľbu z pušky.