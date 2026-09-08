Basketbalová fraška, hnevá sa slovenský klub. Tréner stiahol tím a zápas nedohrali

Tretí prípravný zápas basketbalistov MBK Handlová pred novou sezónou mal nečakaný a kontroverzný koniec.
V súboji na palubovke českého tímu Puma Basket Brno sa nedohrala ani tretia štvrtina. Slovenský extraligista v 27. minúte protestne opustil palubovku.
Baníci nezachytili úvod stretnutia a domáci si rýchlo vypracovali náskok. V priebehu druhej štvrtiny odskočili Brňania po sérii trojok až na dvanásť bodov (37:25).
Domáci tréneri v tej chvíli poslali na palubovku zostavu s vekovým priemerom len 19 rokov, no Handlová dokázala do polčasu znížiť na 43:48.
Po zmene strán pokračoval tlak hostí. Handlovčanom vyšiel vstup do tretej štvrtiny a po úspešnej trojkovej strele sa dotiahli na rozdiel jediného koša (48:50).
Obrat sa však nekonal, priebeh stretnutia sa postupne vyhrotil.
Za stavu 60:55 pre Brno sa handlovský tréner 3 minúty a 49 sekúnd pred koncom tretej štvrtiny rozhodol stretnutie ukončiť a stiahol svoj tím do šatne.
"Proti handlovskému obratu ale bola domáca rozhodcovská trojica, ktorá nedovolila "baníkom" doslova ani prechod cez poliacu čiaru," uviedli Handlovčania na svojom webe.
Zatiaľ čo MBK označil záver zápasu za „basketbalovú frašku“ spôsobenú arbitrami, domáci klub vyjadril nad predčasným koncom poľutovanie.
Zástupcovia Brna vyzdvihli najmä výkon svojich mladých hráčov, ktorí dokázali držať krok a prehrávať tím Handlovej tvorený najmä americkými legionármi.
Handlovský klub napriek konfliktnej dohre športovo zložil poklonu mladému kádru domácich za predvedenú energiu a výkon.