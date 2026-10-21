Škandál v gréckom basketbale. Polícia zadržala šéfa zväzu, preveruje 50 zápasov

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
ČTK|21. okt 2026 o 17:50
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Podozrivé prípady siahajú až do roku 2016.

Grécka polícia v stredu zadržala predsedu národného basketbalového zväzu Vangelisa Lioliosa pre podozrenie z korupcie a manipulácie výsledkov zápasov. Informovala o tom agentúra ANA. 

Vyšetrovanie sa podľa médií začalo v apríli na základe trestného oznámenia aténskeho klubu Maroussi.

Týka sa približne 50 zápasov najvyššej ligy a nižších súťaží, pričom podozrivé prípady siahajú až do roku 2016. 

Spolu s Lioliosom zadržali aj ďalšie tri osoby z radov rozhodcov a funkcionárov. Podľa denníka Kathimerini polícia pátra po ďalších dvoch podozrivých.

Pri domovej prehliadke u jedného z podozrivých našli viac ako 800 000 eur v hotovosti.

Basketbal

Basketbal

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Škandál v gréckom basketbale. Polícia zadržala šéfa zväzu, preveruje 50 zápasov
    dnes 17:50
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