Curry zostáva verný Golden State. Vedenie potvrdilo, že legenda plánuje ukončiť kariéru v klube

Stephen Curry.
Stephen Curry. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. aug 2026 o 08:13
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Chce zostať v San Franciscu a dohrať kariéru tam, kde ju začal.

Hviezdny americký basketbalista Stephen Curry chce podľa všetkého dohrať kariéru v drese Golden State a vedenie klubu zámorskej NBA je pripravené jeho želanie splniť.

Oznámil to generálny manažér Warriors Mike Dunleavy.

Tridsaťosemročný rozohrávač má v pláne hrať ešte minimálne dve sezóny a od 29. augusta bude môcť podpísať nový kontrakt.

„Som si dosť istý, že Steph u nás ukončí kariéru. Koniec koncov, je to jeho rozhodnutie, aj keby to znamenalo, že odíde. Ak za mnou príde a požiada o výmenu, tak to prediskutujeme. Nepáčilo by sa nám to, ale zaslúžil si právo rozhodovať o svojej budúcnosti,“ citovala Dunleavyho agentúra AP.

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Štvornásobný šampión NBA a dvojnásobný najužitočnejší hráč zámorskej súťaže však sám povedal, že chce zostať v San Franciscu, kde strávil celú profesionálnu kariéru.

„Sú dve veci, pri ktorých som si so Stephom istý. Naozaj chce vyhrávať a chce ukončiť kariéru ako Warrior. Nemyslím si, že sa to zajtra, 29. augusta, na začiatku sezóny alebo počas nej zmení,“ dodal Dunleavy.

Basketbal

Basketbal

    Stephen Curry.
    Stephen Curry.
    Curry zostáva verný Golden State. Vedenie potvrdilo, že legenda plánuje ukončiť kariéru v klube
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