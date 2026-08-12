Curry zostáva verný Golden State. Vedenie potvrdilo, že legenda plánuje ukončiť kariéru v klube

Hviezdny americký basketbalista Stephen Curry chce podľa všetkého dohrať kariéru v drese Golden State a vedenie klubu zámorskej NBA je pripravené jeho želanie splniť.
Oznámil to generálny manažér Warriors Mike Dunleavy.
Tridsaťosemročný rozohrávač má v pláne hrať ešte minimálne dve sezóny a od 29. augusta bude môcť podpísať nový kontrakt.
„Som si dosť istý, že Steph u nás ukončí kariéru. Koniec koncov, je to jeho rozhodnutie, aj keby to znamenalo, že odíde. Ak za mnou príde a požiada o výmenu, tak to prediskutujeme. Nepáčilo by sa nám to, ale zaslúžil si právo rozhodovať o svojej budúcnosti,“ citovala Dunleavyho agentúra AP.
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Štvornásobný šampión NBA a dvojnásobný najužitočnejší hráč zámorskej súťaže však sám povedal, že chce zostať v San Franciscu, kde strávil celú profesionálnu kariéru.
„Sú dve veci, pri ktorých som si so Stephom istý. Naozaj chce vyhrávať a chce ukončiť kariéru ako Warrior. Nemyslím si, že sa to zajtra, 29. augusta, na začiatku sezóny alebo počas nej zmení,“ dodal Dunleavy.