Golden State rieši káder na novú sezónu, zmluvy predĺžilo s Meltonom a Paytonom II

De'anthony Melton
De'anthony Melton (Autor: TASR/AP)
TASR|2. aug 2026 o 08:48
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Melton mal v minulej sezóne priemer 12,3 bodu na zápas.

Vedenie klubu zámorskej basketbalovej NBA Golden State Warriors predĺžilo zmluvy s rozohrávačmi De'Anthonym Meltonom a Garym Paytonom II.

Melton odohral v minulej sezóne 48 zápasov, v ktorých dosiahol priemer 12,3 bodu, 3,2 doskoku a 2,6 asistencie.

Úvod sezóny vynechal pre zranenie kolena, pripomenula agentúra AP. Payton II absolvoval 73 duelov s priemerom 7,5 bodu, 3,6 dokosku a 1,7 asistencie.

Hráčom Golden State sa v uplynulom ročníku profiligy nepodarilo postúpiť do play off, keď v rozhodujúcom súboji podľahli Phoenixu Suns.

Basketbal

Basketbal

    De'anthony Melton
    De'anthony Melton
    Golden State rieši káder na novú sezónu, zmluvy predĺžilo s Meltonom a Paytonom II
    dnes 08:48
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