VIDEO: Atlanta ukončila čakanie na víťazstvo vo WNBA. Jedna hráčka sa zapísala do dejín

Momentka zo zápasu Golden State Valkyries - Atlanta Dream.
Momentka zo zápasu Golden State Valkyries - Atlanta Dream. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. okt 2026 o 08:41
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Hlavnou hrdinkou hostiek bola Angel Reeseová.

WNBA

Finále play off, 2. zápas:

Golden State Valkyries - Atlanta Dream 65:79 (37:39)

Najviac bodov: Williamsová a Hayesová po 14, Burtonová 11 - Reeseová 30, Grayová 18, Canadaová 13

/stav série: 1:1/

Basketbalistky Atlanty Dream zvíťazili v druhom zápase finále zámorskej WNBA na palubovke Golden State Valkyries 79:65 a vyrovnali stav série na 1:1.

Hlavnou hrdinkou hostiek bola Angel Reeseová, ktorá zaznamenala 30 bodov a 16 doskokov.

Stala sa iba treťou hráčkou v histórii, ktorá vo finálovom zápase dosiahla minimálne 30 bodov a 15 doskokov.

VIDEO: Zostrih druhého finále WNBA

Atlanta získala historicky prvé víťazstvo vo finále WNBA, keď v predchádzajúcich troch účastiach prehrala všetkých desať stretnutí.

„Chcela som dnes zanechať svoju stopu a urobiť všetko pre víťazstvo. Myslím si, že sa mi to podarilo,“ uviedla Reeseová podľa AP.

Rhyne Howardová vytvorila finálový rekord šiestimi získanými loptami, Allisha Grayová pridala 18 bodov a Jordin Canadaová nazbierala 13 bodov a desať asistencií.

Tretí duel série, ktorá sa hrá na štyri víťazstvá, je na programe v noci na štvrtok v Atlante.

Basketbal

Basketbal

    Momentka zo zápasu Golden State Valkyries - Atlanta Dream.
    Momentka zo zápasu Golden State Valkyries - Atlanta Dream.
    VIDEO: Atlanta ukončila čakanie na víťazstvo vo WNBA. Jedna hráčka sa zapísala do dejín
    dnes 08:41
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