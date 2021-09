Piešťanské Čajky to budú mať v odvete ťažké. Jankovič: Nemusíme sa hanbiť

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "V prvom rade chcem poďakovať dievčatám za to, ako sa snažili bojovať a dali určite do toho všetko, čo bolo v našich silách. Mrzí ma hlavne päť minút v druhej štvrtine, kde sa dá povedať, že sme asi ten celý zápas stratili.

Potom sme sa nezložili, bojovali sme ďalej. Dá sa povedať, že druhý polčas sme vyhrali, ale je to málo. Nič sa nedeje, je za nami prvý polčas. Ideme tam, aj keď vieme, že tam to bude ešte veľa ťažšie. Myslím si, že nejakú bojovnosť a kvalitu sme ukázali a nemusíme sa hanbiť."

Romuald Yernaux, tréner Flammes: "Máme za sebou len prvý polčas tejto konfrontácie. Bol to náročný zápas, začiatok bol veľmi intenzívny. Piešťany sú veľmi dobrým a organizovaným tímom, na čele s dobrým trénerom. Som hrdý na môj tím za to, čo predviedli počas týchto 40 minút.

Nestačí to však, v poslednej štvrtine sa nám počas štyroch až piatich minút nedarilo. Nenachádzali sme riešenia, robili sme straty. Do druhého zápasu to musíme zmeniť."

Matea Tadičová, hráčka Piešťan: "Žiaľ, prehrali sme o 12 bodov. Myslím si, že aj tak sme urobili dobrú robotu, lebo sme prehrávali aj o oveľa viac bodov. Na konci zápasu sme urobili dobrú robotu a verím, že vo Francúzsku máme šancu. Ja verím tomuto tímu.

Tima Pouyeová, hráčka Flammes: "Bol to náročný duel. Piešťany hrali tvrdo, ale napokon sme vyhrali, čo je pre nás dobré. Stále máme pred sebou ešte jeden zápas, robota ešte nie je hotová."