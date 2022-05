Na palubovku len bez brady. Nemecký rozhodca sa odmietol oholiť a dostal zákaz

Štyridsaťtriročný Nemec to uviedol v utorok pre tamojšie lokálne médiá.

"Vysvetlil mi, že tréneri a športoví riaditelia nemajú radi brady a mohlo by im to prekážať. Podľa mňa je to forma diskriminácie," uviedol rozhodca z najvyššej nemeckej ligy.

Vedenie európskej súťaže sa podľa informácií DPA arbitrovi v apríli ospravedlnilo s tým, že neformálne požiadavky na povolenie fúzov či iných prvkov na tele sú zastarané a nezodpovedajú hodnotám Európskej ligy.