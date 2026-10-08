Euroliga odmietla ponuku na zlúčenie. NBA však potvrdila plány na novú súťaž v roku 2027

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. okt 2026 o 12:28
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Liga plánuje šestnásťčlennú súťaž v spolupráci s FIBA a niektorými klubmi Euroligy.

Vedenie zámorskej basketbalovej súťaže NBA potvrdilo, že stále plánuje v roku 2027 spustenie súťaže v Európe.

Reakcia ligy prišla po stretnutí so zástupcami Euroligy, ktorá odmietla ponuku na zlúčenie poprednej európskej súťaže na novú ligu s názvom NBA Europe.

NBA plánuje v spolupráci s Medzinárodnou basketbalovou federáciou (FIBA) a niektorými existujúcimi klubmi Euroligy spustiť v roku 2027 súťaž so 16-členným zastúpením.

„Partnerstvo medzi Euroligou, FIBA a NBA k spojeniu európskeho basketbalového ekosystému by odomklo obrovský potenciál. Zároveň by z toho benefitovali kluby, hráči a najmä fanúšikovia. Stále chceme vytvoriť novú profesionálnu mužskú súťaž v Európe,“ cituje agentúra AFP spoločné stanovisko NBA a FIBA.

NBA pri prezentovaní projektu uviedla, že 12 značiek by malo mať trvalú istotu miesta v súťaži a o zostávajúce štyri miesta sa bude hrať kvalifikácia v iných európskych súťažiach.

NBA Europe by sa mala hrať v Londýne, Manchestri, Berlíne, Mníchove, Madride, Barcelone, Paríži, Lyone, Miláne, Ríme, Aténach a Istanbule.

Euroliga naproti tomu predstavila plány na rozšírenie počtu účastníkov z aktuálnych 20 na 24.

Basketbal

Basketbal

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Euroliga odmietla ponuku na zlúčenie. NBA však potvrdila plány na novú súťaž v roku 2027
    dnes 12:28
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