Po Currym môže dosiahnuť historický zápis ďalší hráč Warriors. Dohodol sa na kontrakte

Basketbalista Golden State Warriors Draymond Green (23) strieľa v zápase zámorskej NBA Sacramento Kings - Golden State Warriors.
Basketbalista Golden State Warriors Draymond Green (23) strieľa v zápase zámorskej NBA Sacramento Kings - Golden State Warriors. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. júl 2026 o 08:38
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Doposiaľ posledný titul získal kalifornský tím v roku 2022.

Americký basketbalista Draymond Green sa dohodol s klubom zámorskej NBA Golden State Warriors na novom ročnom kontrakte v hodnote 27,7 milióna USD.

V tíme, ktorý momentálne hráva svoje domáce zápasy v San Franciscu, bude pôsobiť už 15. sezónu.

Ak si Green v novom ročníku profiligy pripíše 51 štartov, stane sa po Stephenovi Currym druhým hráčom v histórii Warriors s minimálne 1000 odohratými zápasmi, pripomenula agentúra AP.

Doposiaľ posledný titul získal kalifornský tím v roku 2022, odvtedy sa nedostal cez 2. kolo play off.

Basketbal

Basketbal

    Basketbalista Golden State Warriors Draymond Green (23) strieľa v zápase zámorskej NBA Sacramento Kings - Golden State Warriors.
    Basketbalista Golden State Warriors Draymond Green (23) strieľa v zápase zámorskej NBA Sacramento Kings - Golden State Warriors.
    Po Currym môže dosiahnuť historický zápis ďalší hráč Warriors. Dohodol sa na kontrakte
    dnes 08:38
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