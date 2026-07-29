Po Currym môže dosiahnuť historický zápis ďalší hráč Warriors. Dohodol sa na kontrakte

Americký basketbalista Draymond Green sa dohodol s klubom zámorskej NBA Golden State Warriors na novom ročnom kontrakte v hodnote 27,7 milióna USD.
V tíme, ktorý momentálne hráva svoje domáce zápasy v San Franciscu, bude pôsobiť už 15. sezónu.
Ak si Green v novom ročníku profiligy pripíše 51 štartov, stane sa po Stephenovi Currym druhým hráčom v histórii Warriors s minimálne 1000 odohratými zápasmi, pripomenula agentúra AP.
Doposiaľ posledný titul získal kalifornský tím v roku 2022, odvtedy sa nedostal cez 2. kolo play off.