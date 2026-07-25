Trumpa sa pýtali, kto je najlepší basketbalista. LeBrona Jamesa označil za rasistu

Tlačová konferencia amerického prezidenta Donalda Trumpa priniesla zaujímavý moment, keď od jedného z novinárov dostal otázku, kto je najlepším basketbalistom všetkých čias.
„Jordan je skutočne dobrý chlap. Je to môj priateľ, hráme spolu golf. Myslím si, že možno je LeBron rasista. Alebo len nemá rád Trumpa, neviem. Ja mám však rád len takých ľudí, ktorí sú ako ja. Takže Michael Jordan je určite najlepší,“ cituje The Athletic odpoveď Trumpa z tlačovej konferencie.
James je dlhoročným kritikom Trumpa a pri viacerých prezidentských kampaniach podporil v minulosti jeho konkurentov.
Debata o najlepšom hráčovi sa udiala v momente, keď 41-ročný basketbalista oznámil pokračovanie svojej hráčskej kariéry.
Podľa Jamesa bude jeho poslednou klubovou zastávkou Philadelphia 76ers, kde podpísal dvojročný kontrakt.