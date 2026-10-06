Manko z prvej štvrtiny sa nepodarilo zmazať. Prievidza odchádza z Turecka s prehrou

Európsky pohár FIBA - B-skupina
Yukatel Denizlispor Merkezefendi Basket - BC Prievidza 83:69 (49:41)
Najviac bodov Denizlisporu: Pecarski 15 (16 doskokov), Agva a Bailey po 12
Prievidza: Eugene 21, Muhammad 18, Policelli 12, Coleman-Jones 6, Novák 1 (Massie 5, Hlivák 3, Smith 2, Zelizňák 1, Jašš 0)
Rozhodovali: Tvauri (Gruz.), Stoica (Rum.), Georgiev (Bul.), TH: 24/17 - 15/10, fauly: 15 - 19, trojky: 2 - 11, štvrtiny: 30:21, 19:20, 16:16, 18:12.
Basketbalisti BC Prievidza vstúpili do účinkovania v G-skupine Európskeho pohára (EP FIBA) prehrou 69:83 na palubovke tureckého Yukatel Denizlispor Merkezefendi Basket.
Celok z hornej Nitry sa najbližšie predstaví v akcii v utorok 13. októbra o 19.00 h, pred domácim publikom privíta azerbajdžanský Landau Lions Baku.
Tímy rozohrali od úvodu celkom otvorenú partiu, v ktorej dominovali útočné snahy. Denizlispor dokázal rýchlo odskočiť, ale Prievidzu držal v hre najmä Muhammad.
Slovenský zástupca sa musel vysporiadať s vysokou agresivitou a tlakom súpera, no hlavne riešiť sťahovanie manka. Prvú štvrtinu napokon prehral 21:30.
Krátka prestávka Prievidzi pomohla, mierne opadnuté ofenzívne tempo jej umožnilo sťahovať náskok tureckého tímu. V tejto fáze bol lídrom Eugene. Denizlispor mal k dispozícii lepšie rozloženie bodov a preto viedol po 20 minútach čistého času 49:41.
Eugene pokračoval po prestávke v kvalitnom individuálnom výkone, piatimi bodmi v rade vrátil Prievidzu nielen do zápasu, ale najmä do boja o víťazstvo.
Denizlispor však bolo naďalej k úspešnému vstupu do skupinovej fázy bližšie, keďže malo v dôležitých okamihoch správne strelecké riešenia. Z pohľadu slovenského tímu nebolo nič stratené, ale pred poslednou 10-minútovkou prehrával 57:65.
Domáce družstvo žiadnu drámu napokon nepripustilo, bez výraznejších starostí tak zaznamenalo úspešný vstup do skupinovej fázy EP FIBA.