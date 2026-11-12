VIDEO: Golden State prišlo o svoju oporu. Curryho zranenie má nepríjemné následky

Stephen Curry.
Stephen Curry. (Autor: TASR/AP)
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TASR|12. nov 2026 o 20:40
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Najlepší trojkár v histórii profiligy vynechá šesť duelov.

Americký basketbalista Stephen Curry si natrhol šikmý sval brucha. Klubu zámorskej NBA Golden State Warriors bude chýbať minimálne dva týždne. Oznámil to tréner „bojovníkov" Steve Kerr.

Curry nedohral stredajšie stretnutie v Houstone, v ktorom Rockets ukončili osemzápasovú víťaznú sériu Golden State.

Najlepší trojkár v histórii profiligy vynechá šesť duelov. Prvým z nich bude v noci na piatok súboj so San Antoniom, pripomenula agentúra AP.

VIDEO: Curry a jeho zranenie

V tejto sezóne odohral 18 zápasov, v ktorých dosiahol priemer 27,8 bodu.

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    Stephen Curry.
    Stephen Curry.
    VIDEO: Golden State prišlo o svoju oporu. Curryho zranenie má nepríjemné následky
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