VIDEO: Zranenie hviezdy počas tréningu vyvolalo obavy. Vynechal takmer polovicu sezóny

Stephen Curry.
Stephen Curry. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. okt 2026 o 09:42
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Na konte má štyri tituly v NBA a v roku 2022 získal ocenenie MVP finále.

Americký basketbalista Stephen Curry nedokončil po podvrtnutí pravého členku verejný tréning Golden State Warriors.

Podľa trénera Stevea Kerra je 38-ročný rozohrávač v poriadku, nemalo by ísť teda o zranenie dlhodobejšieho charakteru.

K zraneniu prišlo pri pokuse o otočku, po tomto momente veľmi opatrne schádzal skúsený basketbalista z palubovky.

Curry v predchádzajúcom ročníku vynechal takmer polovicu duelov základnej časti zámorskej NBA v dôsledku zdravotných problémov na pravej nohe.

VIDEO: Curry nedokončil tréning

„Je v poriadku. Hovoril som s ním po tejto udalosti a potom aj v miestnosti, kde trénujeme. Je to okej,“ cituje agentúra AFP tréner Warriors Stevea Kerra.

Curry strávil v Golden State celú svoju doterajšiu profesionálnu kariéru, na konte má štyri tituly v NBA a v roku 2022 získal ocenenie MVP finále.

Prednedávnom predĺžil pôsobenie v tíme do konca sezóny 2028/2029. V predchádzajúcom ročníku priemeroval 26,6 bodu, 3,6 doskoku, 4,7 asistencie a 1,1 zisku na zápas.

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