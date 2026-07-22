Sieň slávy spravila výnimku. Curry bude výstavu mať ako prvý aktívny hráč

Stephen Curry
Stephen Curry (Autor: TASR/AP)
TASR|22. júl 2026 o 09:29
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Výstava dostala názov Spoza oblúka.

Basketbalová Sieň slávy pripravila na leto výstavu venovanú Stephenovi Currymu. Najlepší trojkár histórie NBA bude prvý hráč v histórii, ktorému bude venovaná výstava, hoci ešte neukončil kariéru.

Výstava s názvom Spoza oblúka bude dostupná v sídle Naismithovej Siene slávy v americkom Springfielde, v štáte Massachusetts.

Uctí si v súčasnosti 38-ročného rozohrávača, ktorý odohral celú kariéru v Golden State Warriors a získal s tímom štyri majstrovské tituly, dve ocenenia MVP ligy a jedno MVP finále. V zbierke má taktiež olympijské zlato z Paríža a dva tituly majstra sveta.

„Keď spomínam na moju cestu, myslím na ľudí, ktorí vo mňa verili. Na všetku tú prácu, ktorú bolo treba vykonať, keď sa nikto nepozeral, chvíle, ktoré ma formovali na ihrisku i mimo neho.

Že môžem tento príbeh rozprávať, hoci stále hrám, neberiem ako samozrejmosť. Verím, že si fanúšikovia pozrú výstavu, naplní ich radosťou a možno inšpiruje na ich vlastnej ceste,“ uviedol Curry podľa AP v oficiálnom vyhlásení.

Basketbal

Basketbal

    Stephen Curry
    Stephen Curry
    Sieň slávy spravila výnimku. Curry bude výstavu mať ako prvý aktívny hráč
    dnes 09:29
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