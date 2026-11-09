Slovan vzdoroval slávnej Crvenej Zvezde. Favorit zabral až v druhom polčase

ABA liga - 7. kolo základnej časti
Skupina A:
KK Crvena Zvezda Meridianbet Belehrad - BC Slovan Bratislava 91:80 (51:46)
Najviac bodov Crvenej Zvezdy: Butler 18, Dobrič 13, Kramer 12
Zostava a body Slovana: Buchanan 18, Nikolič 15, Ford 7, Bluiett 6, Bačvič 5 (Abrhám 9, Drežnjak 8, Buie a Kováč po 4, Skeens 2, Pavelka a Rožánek po 0)
Rozhodovali: Bajgorič, Kneževič, Venta, štvrtiny: 29:28, 22:18, 21:14, 19:20, TH: 6/4 - 15/13, fauly: 18 - 14, trojky: 13 - 13
Diváci: 1872
Basketbalisti BC Slovan Bratislava prehrali v pondelkovom stretnutí 7. kola A-skupiny základnej časti Jadranskej ligy (ABA ligy) na palubovke srbskej Crvenej Zvezdy Belehrad 80:91.
Najlepším strelcom víťazov bol s 18 bodmi Jared Butler, hosťom nestačil rovnaký počet bodov Traveona Buchanana.
VIDEO: Zostrih zápasu Crvena Zvezda - Slovan Bratislava
„Belasí“ tak majú v súťaži aktuálne na konte tri víťazstvá a tri prehry. Zverenci trénera Dejana Jakaru pokračujú v sérii stretnutí na palubovkách súperov, v pondelok 16. novembra nastúpia o 18.00 h proti srbskému Boracu Čačak.
Priebeh zápasu Crvena Zvezda - Slovan
I. polčas:
Slovanisti nastúpili proti aktuálne druhému tímu najkvalitnejšej kontinentálnej súťaže Euroligy a s favorizovaným súperom dlho hrali vyrovnanú partiu.
V prvej štvrtine sa dostali do vedenia 13:9, čo bol ich najvyšší náskok v zápase. Belehradčania ešte do konca prvej desaťminútovky prevzali vedenie a po prvej štvrtine viedli o bod.
V druhom dejstve „Crvenka“ nepustila súpera ani raz do vedenia, no Slovan sa držal na dohľad.
II. polčas:
Po polčase viedli domáci 51:46, no Slovan sa ešte tesne po zmene strán dokázal dvakrát dostať na rozdiel jediného bodu.
Potom však prevzal opraty duelu favorizovaný domáci tím a do konca tretej štvrtiny si vypracoval dvojciferný náskok (72:60).
V záverečnej si ho s prehľadom udržal, viedol aj o 20 bodov (89:69), Slovan v koncovke dokázal aspoň skorigovať na konečný 11-bodový rozdiel.