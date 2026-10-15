Rozvoj hráča je na prvom mieste. Hlavným cieľom Interu je pracovať s mládežou

Po mnohých rokoch má slovenská najvyššia basketbalová súťaž dva kluby v Bratislave. Vo svojej nováčikovskej sezóne v Tipos Slovenskej basketbalovej lige (SBL) zatiaľ hráči Interu Basket dokazujú, že sú v tejto spoločnosti právom.
Najmladšie družstvo súťaže čaká už v sobotu 17. októbra o 17.00 h premiéra pred domácim publikom, v zrekonštruovanej hale na Vietnamskej si zahrajú s Košice Wolves.
„Žlto-čierni“ si museli vyčkať takmer mesiac na prvý duel pred vlastnými fanúšikmi, dôvodom bola rekonštrukcia v ich domovskom stánku. Na fanúšikov a aktérov čakajú v rámci možností haly adekvátne podmienky na zápasy Tipos SBL.
„Halu na Vietnamskej nafúknuť nemôžeme, ale v tomto období finišujeme s celkom zásadnou rekonštrukciou. Všetci budú mať možnosť vidieť v sobotňajšom stretnutí novú palubovku, vzduchotechniku, osvetlenie. Celý zážitok by mala dopĺňať nová identita.
Verím, že všetko toto prispeje k celkovo k lepším podmienkam pre všetkých a komunita to ocení. Neprišlo to len kvôli tomu, že máme tím v najvyššej súťaži, ale chceme zlepšovať podmienky pre celý program Inter Basket,“ uviedol pre TASR generálny manažér klubu Michal Ondruš.
VIDEO: Inter basket vstupuje do najvyššej slovenskej súťaže
Začiatok základnej časti zvládli hráči Interu možno až nad vlastné očakávania, keď triumfovali v Komárne a vo Svite.
Prehry s Levicami a Prievidzou im naopak ukázali, akú kvalitu majú účastníci Európskeho pohára FIBA. V priebežnej tabuľke sú tak na štvrtej pozícii.
„Sme nesmierne šťastní v rámci celého tímu, pretože naša vízia a nastavenie priniesli výsledky už v skorej fáze. Chceme z toho vyťažiť a naďalej tvrdo pracovať, aby sme sa každým dňom zlepšovali. Podstatné je, že dokážeme zapájať do zápasov veľký počet hráčov.
Áno, proti Prievidzi sme prehrali výrazným rozdielom, ale my sme si z toho zobrali to, že každý hráč dostal možnosť niečo takéto zažiť a vidieť takúto hernú úroveň. Celé toto je pre nás veľká výzva, pretože sa nepripravujeme ako konkurencia, že si robíme len skauting našich súperov.
My sa potrebujeme zlepšovať a pracovať, to dá len každodenným tréningom. Našli sme cestu s realizačným tímom a aj hráči to chápu,“ zhodnotil doterajšie vystúpenia tímu tréner Theodoros Giovannis.
Možnosť účinkovania Interu v najvyššej súťaži má byť povestným vrcholom mládežníckej pyramídy a motiváciou pre potenciálne ďalších hráčov A-tímu. Vedenie klubu sa totiž zameriava primárne na prácu so slovenskými basketbalistami a do sezóny 2026/2027 vstúpili len s troma zahraničnými hráčmi.
„Je to možnosť na rozvoj hráčov. Tréningové a hracie podmienky sú vytvorené. Teraz sú tak na ťahu hráči, či sa chytia ponúknutej príležitosti a pôjdu tvrdo za vlastným zlepšovaním. Ja dúfam, že hráči pochopia, že už to nie je mládežnícky šport, ale jednou nohou vstupujú do profesionálneho basketbalu. Dostávajú možnosť,“ prezradil šéftréner akadémie klubu Karol Wimmer.
Dlhodobú víziu klubu v Tipos SBL dokumentuje aj vstup významného partnera do klubových štruktúr.
„Som rád, že prostredníctvom Juraja Minarovjecha a spoločnosťou Bencont už dlhodobejšie podporovali Inter. Teraz sa nám podarilo dohodnúť nielen na strategickej spolupráci, ale aj na vstupe do vlastníckej štruktúry klubu. Ide o logické vyústenie, keďže si prešiel hráčskou kariérou a v Interi vychoval dvoch synov, ktorí teraz hrávajú na univerzitách v USA. Ide o spoločné poslanie, ktoré zdieľame.
Dlhodobým cieľom Interu Basket v najvyššej súťaži je poskytnutie priestoru najväčším talentom z mládežníckych kategórii. Je to komplikovaný proces, ak nejaký klub má najvyššie ciele, chce bojovať v Európe a o tituly. U nás je na prvom mieste rozvoj hráča, keď sa k tomu pridajú ligové víťazstvá, tak je to len plus. Predpoklady na rozvoj hráčov sú vysoké,“ dodal Ondruš.