Slovan zlomil odpor slávneho súpera. Skutočne niečo špeciálne, hovorí pivot

Hneď vo svojom druhom vystúpení v Jadranskej lige (ABA liga) si mohli užiť basketbalisti Slovana Bratislava víťazné pocity.
Historicky prvý triumf v tejto súťaži zaznamenali „belasí“ proti slávnej značke - Cibone Záhreb (90:82).
Pri náročnom štarte, v ktorom prevažujú duely na palubovkách súperov, je to pre tím trénera Dejana Jakaru cenný impulz do ďalších súbojov.
Najmä v prvom polčase sa pre Slovan zápas nevyvíjal podľa predstáv, keďže musel sťahovať manko Cibony.
Náskok súpera však nebol nikdy dostatočne vysoký, čo držalo jediného slovenského zástupcu v súťaži v hre o víťazstvo.
Zápas dvoch rôznych polčasov
„Je to skutočne niečo špeciálne a hlavne významné pre klub a jeho fanúšikov. Som veľmi šťastný, že môžem byť súčasťou tohto tímu v tejto historickej sezóne. Toto bol zápas dvoch rôznych polčasov.
V prvom polčase sme sa trápili v defenzíve, ale po prestávke sme to dokázali výrazne zlepšiť. Na konci, keď to bolo najviac potrebné, tak chalani premenili ťažké strely,“ zhodnotil pre TASR víťazstvo pivot Slovana Zoran Nikolič.
Po prestávke sa postupne karta začala obracať, „belasí“ zapracovali v defenzívnej činnosti a na druhej strane palubovky sa začali oveľa ľahšie presadzovať. Kľúčom bola hlavne streľba z trojbodovej vzdialenosti.
Jedna z najfyzickejších súťaží
„Súťaž je silnejšia v porovnaní s predchádzajúcou sezónou, viacero tímov získalo skvelých hráčov. Prianím je zahrať si v play off, či už sa tam dostaneme priamo alebo inou cestou.
Treba byť však realistami, pre nás všetkých je toto úplne nová záležitosť. ABA liga je jedna z najfyzickejších súťaží, ale verím, že v nej budeme úspešní,“ zamyslel sa tréner bratislavského tímu Dejan Jakara.
Duel sa v prospech jeho tímu začal lámať na konci tretej štvrtiny, keď sa pevne chopil situácie pri získaní priaznivého stavu a vo štvrtej štvrtine dokázal odraziť nápor Cibony.
„Určite je to pre nás povzbudenie sebavedomia a treba to čo najviac využiť do ďalšieho programu. Možno vyhráme niektoré zápasy, v ktorých sa náš úspech neočakáva.
Teraz už totiž vieme, aká hra nám môže pomôcť k tomu, aby sme mali čo najviac víťazstiev,“ vyhlásil Nikolič.
Slovan má po dvoch vystúpeniach v A-skupine základnej časti ABA ligy bilanciu 1-1, v tabuľke je na šiestej pozícii.
Rovnaký počet bodov má ďalších päť tímov. Ďalšie vystúpenie bratislavského tímu je na programe v nedeľu 18. októbra o 16.00 h na palubovke čiernohorskej Budučnosti Voli Podgorica.