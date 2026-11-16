ABA liga - 8. kolo základnej časti
Skupina A:
KK Borac Mozzart Čačak - BC Slovan Bratislava 66:98 (31:52)
Najviac bodov Čačaku: Spear 12, Živanovič 10, Musikič 9
Zostava a body Slovana: Buchanan 24, Bluyett 19, Bačvič 5, Pavelka 4, Ford 0 (Drežnjak 10, Nikolič 9, Buie, Kovač a Skeens po 8, Szabó 3
TH: 29/21 - 20/12, fauly: 22 - 21, trojky: 5 - 12
Rozhodovali: Domazet (Bos. a Herc.), Šeševič (Švéd.), Bogdanovič (Bos. a Herc.)
Štvrtiny: 15:26, 16:26, 15:27, 20:19.
Basketbalisti BC Slovan Bratislava si pripísali v Jadranskej lige (ABA liga) na konto štvrté víťazstvo vo svojej nováčikovskej sezóne.
V ôsmom kole A-skupiny základnej časti triumfovali na palubovke srbského KK Borac Mozzart Čačak 98:66.
O úspešnom výsledku rozhodli už v úvodných dvoch štvrtinách, po ktorých si vypracovali 21-bodový náskok.
Najlepším strelcom bol s 24 bodmi Traveon Amaru Buchanan.
„Belasí“ si vylepšili bilanciu v súťaži na štyri výhry a tri prehry. Zverenci trénera Dejana Jakaru zakončia sériu stretnutí u súperov v sobotu 21. novembra o 17.30 h, keď sa predstavia na palubovke slovinskej Cedevity Olimpija Ľubľana.
Priebeh zápasu Čačak - Slovan
Slovanistom vyšiel úvod zápasu a najmä vďaka strelecky disponovanému Buchananovi si v prvej štvrtine vytvorili deväťbodový náskok 25:16.
V druhej časti zápasu ho ešte zvýšili a pred polčasovou prestávkou viedli o 21 bodov 52:31.
Čačak nedokázal vzdorovať Bratislavčanom ani v druhej polovici zápasu a napokon prehral vysoko o 32 bodov.