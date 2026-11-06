Len dvanásť minút v piatich zápasoch. Syn LeBrona Jamesa končí v Lakers

Bronny James.
Bronny James. (Autor: TASR/AP)
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ČTK|6. nov 2026 o 10:53
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V piatich odohraných dueloch zaznamenal celkovo štyri body.

Basketbalový klub Los Angeles Lakers poslal Bronnyho Jamesa do záložného tímu Coachella Valley Lakers, ktorý účinkuje v nižšej zámorskej súťaži G League.

Dvadsaťdvaročný syn hviezdneho LeBrona Jamesa, ktorý pred touto sezónou odišiel z kalifornského klubu do Philadelphie, nastúpil v aktuálnom ročníku iba na päť zápasov a odohral v nich celkovo 12 minút. 

Bronny James pôsobí v organizácii Lakers už tretiu sezónu. V piatich prípravných zápasoch sa výraznejšie nepresadil, keď premenil iba štyri zo 16 streleckých pokusov z hry.

Tréner J. J. Redick naznačil, že jeho budúcnosť v tíme je neistá. V októbri klub prepustil Daltona Knechta a James sa napokon v kádri udržal.

V piatich odohraných dueloch zaznamenal celkovo štyri body a teraz mužstvo minimálne dočasne opúšťa. 

James má s klubom podpísanú plne garantovanú zmluvu do konca sezóny, pričom Lakers majú opciu na jej predĺženie aj na nasledujúci ročník. 

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    Bronny James.
    Bronny James.
    Len dvanásť minút v piatich zápasoch. Syn LeBrona Jamesa končí v Lakers
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