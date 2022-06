Zadržaná basketbalistka nemohla volať manželke, telefón nemal kto zdvihnúť

"Bola som rozrušená, zranená, hotová, mala som dosť. Úplne ma to dostalo. Necítila som a stále sa necítim dobre. Som nahnevaná," povedala Cherelle Grinerová.

WASHINGTON. Americká basketbalistka Brittney Grinerová mohla po štyroch mesiacoch od jej zadržania v Rusku prvýkrát hovoriť so svojou manželkou Cherelle.

"Je to neakceptovateľné a teraz už vôbec neverím našej vláde. Ak nedokážu prepojiť hovor mimo pracovných hodín, ako môžem veriť, že sa im podarí dostať moju ženu domov? Pretože to je oveľa náročnejšia úloha ako zdvihnúť telefón v sobotu.

Tento hovor pritom plánovali takmer dva týždne a práve na sobotu," pokračovala rozhorčená Cherelle. Americké ministerstvo zahraničných vecí sa jej ospravedlnilo za "logistickú chybu", pretože hovory s väznenými osobami zväčša sprostredkúva cez pracovný týždeň.

Cherelle Grinerová očakávala telefonát z Ruska okolo polnoci miestneho času vo Phoenixe, no zostala sklamaná. S Brittney chcela hovoriť o to viac, že v sobotu mal pár štvrté výročie sobáša: "Prvýkrát som mohla skutočne posúdiť, či je v poriadku. Prvýkrát som ju mohla počuť v reálnom čase a zistiť, či to zvláda alebo sa blíži ku kolapsu."



Brittney Grinerová bude v ruskej vyšetrovacej väzbe minimálne do 2. júla. V moskovskom väzení sedí od februára, keď jej našli v batožine po prílete do krajiny zakázaný konopný olej ako náplň do elektronickej cigarety. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody až na 10 rokov.