Smrť hráča NBA bola klasifikovaná ako súhra okolností. V tele mal stopy po heroíne i kokaíne

Brandon Clarke.
Brandon Clarke. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. aug 2026 o 08:09
ShareTweet0

Hráča s americkým a kanadským občianstvom našli bez známok vedomia v jeho spálni.

Smrť basketbalistu Brandona Clarkea z tímu NBA Memphis Grizzlies bola klasifikovaná ako súhra okolností spôsobená účinkami heroínu a kokaínu.

V piatok o tom informoval Úrad súdneho lekára okresu Los Angeles. Clarke zomrel 11. mája vo veku 29 rokov.

Hráča s americkým a kanadským občianstvom našli bez známok vedomia v jeho spálni a privolaní záchranári následne skonštatovali smrť.

„Správa súdneho lekára bude k dispozícii neskôr,“ uviedol úrad vo vyhlásení podľa AFP.

Zástupca súdneho lekára vykonal obhliadku tela nasledujúci deň po Clarkeovej smrti.

Toho si v drafte NBA v roku 2019 vybrala Oklahoma City z 21. miesta, o niekoľko dní neskôr ho však vymenila do Memphisu.

V drese Grizzlies odohral počas siedmich sezón 309 zápasov v základnej časti. V priemere zaznamenal 10,2 bodu, 5,5 doskoku a 1,3 asistencie na zápas.

Basketbal

Basketbal

    Brandon Clarke.
    Brandon Clarke.
    Smrť hráča NBA bola klasifikovaná ako súhra okolností. V tele mal stopy po heroíne i kokaíne
    dnes 08:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Smrť hráča NBA bola klasifikovaná ako súhra okolností. V tele mal stopy po heroíne i kokaíne