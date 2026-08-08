Smrť hráča NBA bola klasifikovaná ako súhra okolností. V tele mal stopy po heroíne i kokaíne

Smrť basketbalistu Brandona Clarkea z tímu NBA Memphis Grizzlies bola klasifikovaná ako súhra okolností spôsobená účinkami heroínu a kokaínu.
V piatok o tom informoval Úrad súdneho lekára okresu Los Angeles. Clarke zomrel 11. mája vo veku 29 rokov.
Hráča s americkým a kanadským občianstvom našli bez známok vedomia v jeho spálni a privolaní záchranári následne skonštatovali smrť.
„Správa súdneho lekára bude k dispozícii neskôr,“ uviedol úrad vo vyhlásení podľa AFP.
Zástupca súdneho lekára vykonal obhliadku tela nasledujúci deň po Clarkeovej smrti.
Toho si v drafte NBA v roku 2019 vybrala Oklahoma City z 21. miesta, o niekoľko dní neskôr ho však vymenila do Memphisu.
V drese Grizzlies odohral počas siedmich sezón 309 zápasov v základnej časti. V priemere zaznamenal 10,2 bodu, 5,5 doskoku a 1,3 asistencie na zápas.