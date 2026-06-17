Kapitán pokračuje v tíme úradujúceho majstra z Levíc: Liga majstrov bola skvelá skúsenosť

Slovenský basketbalový reprezentant Boris Bojanovský bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v drese Patriotov Levice.
Vedenie úradujúceho majstra Tipos SBL sa s 33-ročným pivotom dohodlo na predĺžení spolupráce o ďalší rok.
Pre kapitána tímu pôjde už o jubilejnú desiatu sezónu v levickom drese. Počas doterajšieho pôsobenia získal s Patriotmi šesť majstrovských titulov a dvakrát sa tešil z triumfu v Slovenskom pohári.
V uplynulej sezóne priviedol mužstvo ako kapitán premiérovo do skupinovej fázy Ligy majstrov.
Bojanovský odohral v minulej sezóne 40 ligových stretnutí, v ktorých dosiahol priemer osem bodov a sedem doskokov na zápas. V Lige majstrov zaznamenal v priemere šesť bodov a tri doskoky.
Liga majstrov bola skvelá skúsenosť
„Nastavili sme v Leviciach v posledných rokoch nejaký víťazný štandard, tak dúfam, že sa v auguste zase stretneme super partia chalanov, aby sme tie štandardy naplnili.
A ja osobne verím, že moje skúsenosti nám k tomu môžu pomôcť. Liga majstrov bola skvelá skúsenosť. Je veľmi ťažké sa prebojovať do skupinovej fázy, ale tam sme ukázali, že v Európe nie sme len do počtu.
Užili sme si skvelú atmosféru s našimi fanúšikmi v Bratislave a samozrejme teraz snívame o to, že by sme to chceli zažiť ešte raz,“ uviedol Bojanovský pre klubový web.
Sme radi, že ostáva s nami v Leviciach
Spokojnosť s pokračovaním spolupráce neskrýval ani generálny manažér klubu Ladislav Garaj: „Tak ako dôležité bolo pre nás dohodnúť sa na pokračovaní spolupráce s trénermi, rovnako tak dôležité bolo, aby s nami ostal aj Boris.
Je úžasné sledovať, ako za tých deväť rokov v našom drese dozrel nielen ako hráč, ale aj ako človek. My vieme najlepšie, akou dôležitou súčasťou nášho tímu je, preto sme radi, že ostáva s nami v Leviciach.“
Patrioti majú momentálne pod zmluvou na budúcu sezónu štvoricu slovenských hráčov – okrem Bojanovského aj Samuela Volárika, Patrika Pažického a Samuela Solčánskeho.