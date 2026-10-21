Basketbalisti Prievidze prehrávali po prvom polčase len o bod. Po prestávke favorit zabral

Európsky pohár FIBA - G-skupina
SL Benfica Lisabon - BC Prievidza 98:83 (47:46)
Najviac bodov Lisabonu: Slater 19, Crandall 18 /11 asistencií/, L. Muhammad 17
Prievidza: Eugene a A. Muhammad po 14, Coleman-Jones 7, Policelli 5, Novák 0 (Massie 32, Mokráň 5, Smith 4, Hronský 2, Hlivák a Zelizňák 0)
TH: 22/18 - 26/23, fauly: 24 - 22, trojky: 12 - 4
Rozhodovali: Matějek (ČR), Martinez Silla (Šp.), Esteve Malmierca (And.), štvrtiny: 28:20, 19:26, 22:14, 29:23.
Basketbalisti BC Prievidza prehrali v G-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) na palubovke portugalskej SL Benfica Lisabon 83:98.
Zverenci trénera Garetha Murrayho tak majú momentálne v súťaži na konte jedno víťazstvo a dve prehry.
Tím z Hornej Nitry si najbližšie zahrá v domácom prostredí, v utorok 27. októbra privíta o 19.00 h dánsky Bakken Bears Aarhus.
Priebeh zápasu Benfica - Prievidza
I. polčas:
Prievidzi ideálne nevyšiel vstup do tretieho stretnutia v Európskom pohári FIBA, veľmi rýchlo nechala rozohrať domácu trojicu Okeke, Crandall a Slater.
K zlepšeniu síce prišlo po prestriedaní, ale priveľa stratených lôpt nahrávalo portugalskému tímu. Zástupca Tipos SBL tak prehrával po prvej štvrtine 20:28.
Benfica pokračovala v dobrom ofenzívnom rytme, už po 100 sekundách viedla v druhej časti dvojciferným rozdielom - 33:22.
Lenže Prievidza začala ťažiť z poľavenia v koncentrácii a nedisciplinovanosti súpera, krok po kroku ukrajovala z manka.
Massie bol ťahúňom obratu, ešte do prestávky sa podarilo znížiť z pohľadu hostí na rozdiel jedného útoku. Po 20 minútach čistého času prehrávala Prievidza len o bod - 46:47.
II. polčas:
Benfica sa vrátila do svojho herného rytmu, úsekom 10:2 v priebehu približne troch minút opäť výraznejšie odskočila Prievidzi.
Slovenskému tímu sa naproti tomu kopili chyby, nepresnejšia streľba a k tomu si súper vedel pokryť kľúčových hráčov.
Keď už sa nadýchla Prievidza k lepšej sekvencii, tak prišiel vzápätí nekompromisný trest od sebavedomého domáceho tímu.
Pred poslednou časťou tak prehrávala 60:69. Nástupy do jednotlivých štvrtín sa ukázali ako rozhodujúce, lisabonský tím vždy vedel v tejto fáze dominovať a Prievidza tak musela iba sťahovať manko.
Benfica nepripustila napokon žiadnu drámu a naďalej pokračuje v súťaži so stopercentnou bilanciou.