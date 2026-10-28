Stávkoval na vlastné zápasy. Dlhoročný hráč NBA priznal vinu

Malik Beasley
Malik Beasley (Autor: SITA/AP)
TASR|28. okt 2026 o 13:52
ShareTweet0

Má v pláne sa oficiálne priznať k vine na súde.

Americký basketbalista a dlhoročný hráč zámorskej NBA Malik Beasley priznal vinu v nelegálnych stávkach na vlastné zápasy.

Ministerstvo spravodlivosti USA vznieslo už dávnejšie federálne obvinenia v súvislosti so športovým stávkovaním na bývalého člena Milwaukee Bucks.

Beasley dosiahol dohodu s prokurátormi a má v pláne sa priznať k vine 9. decembra, kedy sa uskutoční súdne konanie.

Dvadsaťdeväťročný basketbalista bude druhým aktívnym hráčom NBA, ktorý sa priznal k nelegálnemu stávkovaniu. V júli 2024 sa priznal Jontay Porter k podvodu v hazardných hrách.

Beasley podľa portálu The Athletic údajne stávkoval na vlastné výkony v štyroch stretnutiach v sezóne 2023/2024 - proti Clevelandu, Charlotte, Los Angeles Clippers a Brooklynu.

V nasledujúcom súťažnom ročníku mal podpísať s Detroitom Pistons trojročný kontrakt v hodnote 42 miliónov dolárov, ale po začiatku vyšetrovania s ním klub nepredĺžil spoluprácu.

Vo februári 2027 čaká na súdne konanie v súvisiacej veci ďalší aktívny hráč NBA Terry Rozier. Do údajnej stávkovej schémy bol tiež zapojený aj bývalý tréner Portlandu Trail Blazers Chauncey Billups.

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    Malik Beasley
    Malik Beasley
    Stávkoval na vlastné zápasy. Dlhoročný hráč NBA priznal vinu
    dnes 13:52
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Stávkoval na vlastné zápasy. Dlhoročný hráč NBA priznal vinu