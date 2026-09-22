Prievidzu čaká boj v Európskom pohári. Murray stavia na obranu a sebavedomie

Basketbalistov BC Prievidza čaká tretí rok za sebou kvalifikácia o účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA (EP FIBA).
Opäť bude ich súperom zástupca chorvátskeho basketbalu, v tomto prípade to bude v dvojzápase KK Samobor.
Úvodný duel je na programe v stredu 23. septembra o 20.00 h v Záhrebe.
Ak sa podarí tímu z hornej Nitry zvládnuť dvojzápas, tak v skupinovej fáze EP FIBA bude mať Tipos Slovenská basketbalová liga (SBL) až trojnásobné zastúpenie.
Už dlhšiu dobu je totiž známe, že túto súťaž si zahrajú hráči tímov Patrioti Levice a Nitra Blue Wings.
„Príprava na sezónu bola úspešná, hrali sme dobré zápasy a získali sme víťazstvá, čo je fajn na získanie sebavedomia. Dôležitý bol zisk SUPERpohára, takže sme pripravení na začiatok sezóny. Začíname vonku, ale pokúsime sa aj napriek tomu kontrolovať hru. Všetko bude vychádzať z obrany a robiť tie veci, ktoré nám idú dobre,“ vyjadril sa pre TASR pred prvým zápasom tréner Prievidze Gareth Murray.
SUPERpohár ako dobrá predzvesť
Prievidžania síce zostali v predchádzajúcom ligovom ročníku bez medaily, keď sa umiestnili na štvrtej pozícii, ale počas leta urobili zatiaľ správne kroky z pohľadu zmien v hráčskom kolektíve.
Výsledok sa dostavil na začiatku septembra, keď v historicky prvej edícii SUPERpohára zdolali majstrovské Levice 86:77.
„Musím povedať, že tím je nastavený veľmi dobre a ideme si po výhru. Sme na to pripravení po kvalitnej príprave. Príprava bola veľmi dobrá, hrali sme proti veľmi kvalitným súperom. Naučili sme sa niečo viac o sebe, zohrali sme sa a myslím si, že nám to len pomohlo pred kvalifikáciou EP FIBA. Samobor má skúsený tím a chce hrať svoj štýl basketbalu, ale my sa im to budeme snažiť skomplikovať. Chceme si presadiť našu hru a získať víťazstvo,“ vyjadril sa krídelník Prievidze Matúš Hronský.
Súper debutant, no plný sebavedomia
Pre Samobor by to podľa všetkého mala byť premiéra v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).
Štvrťfinalista chorvátskej Premijer ligy vsadil počas leta na skúsenosti a na zástupcu slovenského basketbalu si v kvalifikačnom dvojzápase verí.
„Poznáme niekoľko hráčov tohto tímu, videli sme niekoľko ich prípravných duelov, ale ťažko ich teraz nejako vyhodnotiť. Na začiatku sezóny je to vždy o nás, snažíme sa nájsť hernú identitu. Budeme sa teda snažiť hrať náš štýl basketbalu,“ zamyslel sa Murray.
Odveta a scenár so skupinou
Odvetný duel je na programe v stredu 30. septembra o 19.00 h v Prievidzi, do skupinovej fázy EP FIBA postupuje tím s lepším skóre z dvojzápasu.
Šanca na skupinu ešte existuje prostredníctvom jednej miestenky pre „lucky losera“ z kvalifikácie.
Ak by sa Prievidza dostala do skupinovej fázy EP FIBA priamo, tak si v G-skupine zahrá s dánskym Aarhusom, portugalskou Benficou Lisabon, azerbajdžanským Landau, tureckým Denizlisporom a švajčiarskou Ženevou.