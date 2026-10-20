Komárno postavilo hráča, ktorého nemalo na súpiske. Komisia však jeho zápas skontumovala

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (HK SBA) skontumovala duel piateho kola základnej časti Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (Tipos SBL) medzi hráčmi BC Komárno a BKM Lučenec, ktorý sa pôvodne skončil výsledkom 88:86 v prospech hostí.
HK SBA rozhodla, že toto stretnutie kontumuje výsledkom 20:0 v prospech družstva BKM Lučenec bez priznania bodu tímu BC Komárno.
Dôvodom k tomuto kroku bola účasť hráča Ádáma Gyuricseka, ktorý nebol uvedený v zápise o stretnutí, ale do zápasu zasiahol.
Počas polčasovej prestávky sa po dohode oboch strán a rozhodcov rozhodlo, že dotknutý hráč už nenastúpi do ďalšieho priebehu stretnutia a tento duel sa dohrá.
„Stretnutie TIPOS Slovenská basketbalová liga - Základná časť č. 1027, ktoré sa uskutočnilo medzi družstvami BC Komárno a BKM Lučenec dňa 18.10.2026 o 17.00 h v Komárne kontumuje HK SBA výsledkom 20:0 v prospech družstva BKM Lučenec bez priznania bodu družstvu BC Komárno, a to v súlade s čl. 15 bodom 15.3. a 15.3.4. Hracieho poriadku SBA,“ vyhlásila HK SBA.
Trest dostal aj tréner domácich Ilič Djordje: „Trénerovi BC Komárno p. Iličovi Djordjemu zakazuje HK SBA výkon funkcie na 4 súťažné stretnutia nepodmienečne, na 4 súťažné stretnutia podmienečne do 30.06.2027, vo všetkých súťažiach SBA a zároveň udeľuje pokutu vo výške 3000 € nepodmienečne, a to v súlade s čl. 3 bodom 3.18. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1.“
V krátkom čase ide už o druhú kontumáciu v rámci najvyššej súťaže, rovnakým verdiktom sa skončil aj súboj Slovana Bratislava so Spišskými Rytiermi v rámci tretieho kola.
Spišiaci vyhrali toto stretnutie kontumačne 20:0, ich súperovi nepriznali bod za prehru. Okrem toho dostali viacerí aktéri dištanc, respektíve peňažnú pokutu. Informovala o tom oficiálna stránka SBA.