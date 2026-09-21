Koniec po 18 sezónach v NBA. Na symbolický deň nezabudol: Bol som pri tom na tribúne

Francúzsky basketbalista Nicolas Batum ukončil vo veku 37 rokov kariéru, počas ktorej odohral 18 sezón v NBA.
Dvojnásobný strieborný medailista z olympijských hier to oznámil vo videu na Instagrame.
„Rozhodol som sa skončiť, pretože sa chcem vrátiť domov a uvoľniť miesto iným. Svoje som si už odožil.
Keď odohráte toľko zápasov ako ja, musíte vedieť, kedy prestať,“ povedal Batum, ktorý naposledy pôsobil v Los Angeles Clippers.
V NBA odohral 1 281 zápasov vrátane play-off. Obliekal si aj dresy Philadelphie, Charlotte a Portlandu.
S francúzskou reprezentáciou získal hráč s prezývkou Batman aj dve bronzové medaily na majstrovstvách sveta a kompletnú zbierku medailí z majstrovstiev Európy.
S basketbalovou kariérou sa symbolicky rozlúčil 21. septembra. V rovnaký deň v roku 1991 priamo na palubovke zomrel jeho otec Richard, ktorému praskla výduť v mozgu.
„Jeho kariéra sa, žiaľ, skončila spôsobom, ktorý si sám nevybral. A ja som pri tom bol na tribúne,“ uviedol Batum, ktorému vtedy boli dva roky.