Koniec po 18 sezónach v NBA. Na symbolický deň nezabudol: Bol som pri tom na tribúne

Nicolas Batum
Nicolas Batum (Autor: Joey Linn)
ČTK|21. sep 2026 o 20:30
ShareTweet0

V NBA odohral 1 281 zápasov vrátane play-off.

Francúzsky basketbalista Nicolas Batum ukončil vo veku 37 rokov kariéru, počas ktorej odohral 18 sezón v NBA.

Dvojnásobný strieborný medailista z olympijských hier to oznámil vo videu na Instagrame.

„Rozhodol som sa skončiť, pretože sa chcem vrátiť domov a uvoľniť miesto iným. Svoje som si už odožil.

Keď odohráte toľko zápasov ako ja, musíte vedieť, kedy prestať,“ povedal Batum, ktorý naposledy pôsobil v Los Angeles Clippers.

V NBA odohral 1 281 zápasov vrátane play-off. Obliekal si aj dresy Philadelphie, Charlotte a Portlandu.

S francúzskou reprezentáciou získal hráč s prezývkou Batman aj dve bronzové medaily na majstrovstvách sveta a kompletnú zbierku medailí z majstrovstiev Európy.

S basketbalovou kariérou sa symbolicky rozlúčil 21. septembra. V rovnaký deň v roku 1991 priamo na palubovke zomrel jeho otec Richard, ktorému praskla výduť v mozgu.

„Jeho kariéra sa, žiaľ, skončila spôsobom, ktorý si sám nevybral. A ja som pri tom bol na tribúne,“ uviedol Batum, ktorému vtedy boli dva roky.

Basketbal

Basketbal

    Na snímke tím Prievidze s víťazným pohárom po zápase basketbalového SUPERpohára 2026.
    Na snímke tím Prievidze s víťazným pohárom po zápase basketbalového SUPERpohára 2026.
    Prievidzu čaká boj v Európskom pohári. Murray stavia na obranu a sebavedomie
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Koniec po 18 sezónach v NBA. Na symbolický deň nezabudol: Bol som pri tom na tribúne