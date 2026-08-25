Krídelníčka Atlanty prepisuje históriu WNBA. Zlomila dva rekordy

Angel Reeseová.
Angel Reeseová. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. aug 2026 o 10:05
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Predchádzajúci zápasový rekord vydržal od roku 2003.

V nočnom zápase ženskej WNBA medzi Los Angeles Sparks a Atlantou Dream (71:78) sa do histórie zapísala krídelníčka hosťujúceho tímu Angel Reeseová.

Vytvorila nový rekord ligy v počte doskokov v jednej sezóne, ich hodnota je aktuálne na čísle 458.

Predchádzajúci rekord patril A´ji Wilsonovej, ktorá v sezóne 2024 nazbierala 451 doskokov.

Reeseová tiež vytvorila ďalší rekord WNBA, keď v jednom zápase dosiahla 26 doskokov.

Predchádzajúci rekord platil 23 rokov, Chamique Holdsclawová zaznamenala 24 doskokov v roku 2003.

V tejto sezóne má Reeseová v priemerne 16,1 bodu na zápas, 12,4 doskoku a 2,7 asistencie. Odohrala 37 zápasov.

Basketbal

Basketbal

    Angel Reeseová.
    Angel Reeseová.
    Krídelníčka Atlanty prepisuje históriu WNBA. Zlomila dva rekordy
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