Rozbehli sa hneď od úvodu a vynútili si siedmy zápas. Atlanta žije v boji o prvý titul

WNBA - 6. zápas finále play-off
Atlanta Dream - Golden State Valkyries 80:69 (46:26)
Najviac bodov: Grayová 23, Howardová 21, Reeseová 15 (14 doskokov) - Williamsová 26, Hayesová 15, Zandalasiniová 9
/stav série: 3:3/
O tohtoročných víťazkách WNBA rozhodne až posledný možný siedmy zápas.
Basketbalistky Atlanty v dnešnom šiestom finále proti Golden State využili domáce prostredie na výhru 80:69 a vyrovnali stav série na 3:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Atlanta Dream - Golden State Valkyries
Rozhodujúci duel sa bude hrať v sobotu v hale Valkyries v San Franciscu.
Atlanta do stretnutia, ktoré musela na predĺženie série vyhrať, na súperky vybehla a výrazný náskok si vypracovala už v prvej štvrtine.
Dream potiahli Allisha Grayová s 23 a Rhyne Howardová s 21 bodmi, Angel Reeseová zaznamenala 15 bodov a 14 doskokov. Najlepšou strelkyňou zápasu bola s 26 bodmi Gabby Williamsová z porazeného tímu.
Dnešný zápas sa z kapacitných dôvodov hral v State Farm Arene, domácej hale tímu NBA Atlanta Hawks.
Vďaka tomu mohlo stretnutie navštíviť 17-tisíc fanúšikov namiesto 3 500, čo je kapacita Gateway Center Areny, v ktorej basketbalistky Dream absolvovali väčšinu domácich duelov v tejto sezóne.
Hala bola plná napriek tomu, že pre večerný zápas Hawks proti Clevelandu sa duel začal už o 12.30 h miestneho času.
Oba kluby sa usilujú o svoj prvý titul vo WNBA. Valkyries v lige pôsobia iba od vlaňajška, Atlanta Dream je v súťaži od roku 2008.