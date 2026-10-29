Rozbehli sa hneď od úvodu a vynútili si siedmy zápas. Atlanta žije v boji o prvý titul

Gabby Williams a Naz Hillmon.
Gabby Williams a Naz Hillmon. (Autor: TASR/AP)
ČTK|29. okt 2026 o 20:20
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Zápas sa z kapacitných dôvodov hral v hale Atlanta Hawks, kde ho namiesto 3 500 fanúšikov mohlo sledovať 17-tisíc divákov.

WNBA - 6. zápas finále play-off

Atlanta Dream - Golden State Valkyries 80:69 (46:26)

Najviac bodov: Grayová 23, Howardová 21, Reeseová 15 (14 doskokov) - Williamsová 26, Hayesová 15, Zandalasiniová 9

/stav série: 3:3/

O tohtoročných víťazkách WNBA rozhodne až posledný možný siedmy zápas.

Basketbalistky Atlanty v dnešnom šiestom finále proti Golden State využili domáce prostredie na výhru 80:69 a vyrovnali stav série na 3:3.

VIDEO: Zostrih zápasu Atlanta Dream - Golden State Valkyries

Rozhodujúci duel sa bude hrať v sobotu v hale Valkyries v San Franciscu.

Atlanta do stretnutia, ktoré musela na predĺženie série vyhrať, na súperky vybehla a výrazný náskok si vypracovala už v prvej štvrtine.

Dream potiahli Allisha Grayová s 23 a Rhyne Howardová s 21 bodmi, Angel Reeseová zaznamenala 15 bodov a 14 doskokov. Najlepšou strelkyňou zápasu bola s 26 bodmi Gabby Williamsová z porazeného tímu.

Dnešný zápas sa z kapacitných dôvodov hral v State Farm Arene, domácej hale tímu NBA Atlanta Hawks.

Vďaka tomu mohlo stretnutie navštíviť 17-tisíc fanúšikov namiesto 3 500, čo je kapacita Gateway Center Areny, v ktorej basketbalistky Dream absolvovali väčšinu domácich duelov v tejto sezóne.

Hala bola plná napriek tomu, že pre večerný zápas Hawks proti Clevelandu sa duel začal už o 12.30 h miestneho času.

Oba kluby sa usilujú o svoj prvý titul vo WNBA. Valkyries v lige pôsobia iba od vlaňajška, Atlanta Dream je v súťaži od roku 2008.

WNBA - pavúk play-off

Basketbal

Basketbal

    Gabby Williams a Naz Hillmon.
    Gabby Williams a Naz Hillmon.
    Rozbehli sa hneď od úvodu a vynútili si siedmy zápas. Atlanta žije v boji o prvý titul
    dnes 20:20
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