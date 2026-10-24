Basketbalistky Atlanty domácu podporu nevyužili. Finále ženskej NBA je znova vyrovnané

WNBA - 4. zápas finále play-off
Atlanta Dream - Golden State Valkyries 62:67 (26:42)
Najviac bodov: Howardová 19, Borlaseová a Canadová po 10 - Williamsová 17, Burtonová a Hayesová po 13
/stav série: 2:2/
Basketbalistky Atlanty Dream prehrali vo štvrtom zápase finále zámorskej WNBA s Golden State Valkyries 62:67. Séria je tak vyrovnaná 2:2.
Na zisk titulu sú potrebné štyri výhry, o ďalšie budú tímy Dream a Valkyries bojovať znovu v pondelok v Kalifornii.
Domáca hviezda Angel Reeseová zaznamenala iba osem bodov. V predchádzajúcich dvoch finálových zápasoch mala priemer 25,5 bodu a 14 doskokov, dnes ale minula 10 z 12 striel a k dvom dvojbodovým košom pridala štyri šestky. Doskokov mala deväť.
Hráčkam Golden State patrila prvá polovica stretnutia, do tretej štvrtiny išli s náskokom 16 bodov a šancu vyrovnať sériu si už zobrať nenechali.