Basketbalistky Atlanty domácu podporu nevyužili. Finále ženskej NBA je znova vyrovnané

Basketbalistky Golden State Valkyries oslavujú víťazstvo vo 4. zápase finále WNBA.
Basketbalistky Golden State Valkyries oslavujú víťazstvo vo 4. zápase finále WNBA. (Autor: TASR/AP)
ČTK|24. okt 2026 o 22:22
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Hráčky Golden State Valkyries vyhrali o 5 bodov.

WNBA - 4. zápas finále play-off

Atlanta Dream - Golden State Valkyries 62:67 (26:42)

Najviac bodov: Howardová 19, Borlaseová a Canadová po 10 - Williamsová 17, Burtonová a Hayesová po 13

/stav série: 2:2/

Basketbalistky Atlanty Dream prehrali vo štvrtom zápase finále zámorskej WNBA s Golden State Valkyries 62:67. Séria je tak vyrovnaná 2:2.

Na zisk titulu sú potrebné štyri výhry, o ďalšie budú tímy Dream a Valkyries bojovať znovu v pondelok v Kalifornii.

Domáca hviezda Angel Reeseová zaznamenala iba osem bodov. V predchádzajúcich dvoch finálových zápasoch mala priemer 25,5 bodu a 14 doskokov, dnes ale minula 10 z 12 striel a k dvom dvojbodovým košom pridala štyri šestky. Doskokov mala deväť.

Hráčkam Golden State patrila prvá polovica stretnutia, do tretej štvrtiny išli s náskokom 16 bodov a šancu vyrovnať sériu si už zobrať nenechali.

WNBA - pavúk play-off

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    Basketbalistky Golden State Valkyries oslavujú víťazstvo vo 4. zápase finále WNBA.
    Basketbalistky Golden State Valkyries oslavujú víťazstvo vo 4. zápase finále WNBA.
    Basketbalistky Atlanty domácu podporu nevyužili. Finále ženskej NBA je znova vyrovnané
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