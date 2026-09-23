Atlanta a Charlotte si vymenili troch hráčov, dohodli sa aj na finančnej kompenzácii

Buddy Hield
Buddy Hield (Autor: TASR/AP)
TASR|23. sep 2026 o 10:13
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Hornets získali rozohrávačov výmenou za krídlo.

Klub zámorskej NBA Atlanta Hawks v utorok vymenil rozohrávačov Buddyho Hielda a Ryana Nembharda spolu s finančnou kompenzáciou do tímu Charlotte Hornets za krídlo Doriana Finneyho-Smitha.

Oba kluby túto výmenu oznámili v utorok večer.

Finney-Smith strávil minulú sezónu v Houstone, no nastupoval len sporadicky a Rockets sa chceli zbaviť jeho kontraktu.

Hield v uplynulej sezóne odohral za Golden State a Atlantu 51 zápasov s priemerným ziskom 7,6 bodu na zápas.

Nembhard nastúpil v 60 stretnutiach za Dallas a dosahoval priemer 6,6 bodu a 5,3 asistencie na zápas.

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