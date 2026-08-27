Slovenský kouč preberá Bayern a mieri do Euroligy. Je to výzva a tiež pocta, zdôraznil

Basketbalisti Bayernu Mníchov odštartovali pod taktovkou slovenského trénera Antona Gavela prípravu na nový súťažný ročník.
Okrem účinkovania v domácej lige čaká „Bavorov“ pôsobenie v Eurolige, najlepšej klubovej súťaži Európy.
Pre 41-ročného kouča, ktorý zaujal úspechmi v predošlých kluboch, to je nová kariérna výzva.
Gavel sa vrátil do známeho prostredia, v mníchovskom klube pôsobil v rokoch 2014-2018 a práve v drese Bayernu zakončil svoju hráčsku kariéru.
Byť trénerom Bayernu je výzva a tiež pocta
„Stále tu poznám dosť ľudí, preto bolo fajn vrátiť sa, akurát v odlišnej pozícii. Je to malý kruh, ktorý sa teraz opäť uzatvoril.
Byť trénerom Bayernu je výzva a tiež pocta. Nie je to však o mne, ale na konci dňa o výsledkoch tímu. Za tie som zodpovedný a na základe nich ma budú hodnotiť,“ uviedol Gavel pre oficiálnu klubovú webstránku.
Po úspešnej hráčskej etape sa bývalému reprezentantovi Slovenska podobne darí aj v pozícii hlavného trénera.
S Ulmom dokázal získať majstrovský titul (2023), s Bambergom vyhrať Nemecký pohár (2026). Teraz má byť tvárou novej éry Bayernu.
Osobné ciele zatiaľ nemám
„Čaká nás náročný program, čo bude aj pre realizačný tím novinka. Vieme, čo znamená značka Bayernu a aké sú tu všeobecné ciele.
Osobné ciele zatiaľ nemám, pretože etablovať sa v Eurolige je samo o sebe výzva. Chceme hrať dobre v oboch súťažiach, liga a pohár sú pre nás extrémne dôležité.
Nik v Bundeslige nemá takýto program, čiže mojou úlohou bude pripraviť hráčov na každý zápas,“ povedal nový kouč Bayernu.
So svojim novým tímom sa pokúsi po ročnej prestávke zapojiť do bojov o play off, v predchádzajúcom ročníku skončil Mníchov na 13. mieste po základnej časti.
Byť trénerom v Eurolige je absolútny vrchol
„Takýto formát Euroligy som nikdy nezažil, je to teda pre mňa nové. Mám rešpekt voči tomu, ale nebojím sa.
Nebude čas na to, aby si človek zvykol, pretože všetko to začína hneď a my musíme byť pripravení zvládnuť to. Byť trénerom v Eurolige je pre mňa absolútny vrchol,“ vyhlásil Gavel.
Zaujímavosťou úvodných dní prípravy bol tiež fakt, že 41-ročný tréner sa aktívne zapájal do tréningového diania: „Chceme vyžadovať od samých seba vášeň, preto sa aj my ako tréneri zapájame.
Všetci sú tomuto plne oddaní, od začiatku nám to ide celkom dobre. Chceme, aby jeden druhého rešpektovali a prejavovali istú úroveň disciplíny nielen na palubovke, ale aj mimo nej.“
Počas víkendu si jeho tím za zatvorenými dverami zmeria sily s Ulmom a v utorok 1. septembra sa tiež bez prítomnosti divákov stretne v rámci prípravy s aktuálnym majstrom Slovenska, Patriotmi Levice.