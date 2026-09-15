Musíme byť majstrami, hovorí vedenie Bayernu. Gavel vníma tlak ako prirodzenú vec

Slovenský tréner Anton Gavel vníma vysoké očakávania vedenia basketbalového Bayernu Mníchov ako prirodzenú súčasť pôsobenia v klube.
Pred štartom novej bundesligovej sezóny zdôraznil, že hráči aj realizačný tím sa musia vedieť vyrovnať s tlakom.
Bayern má po nevydarenej uplynulej sezóne bez jedinej trofeje najvyššie ambície a vedenie klubu požaduje predovšetkým návrat na nemecký trón.
„Tlak je na všetkých, ale musíte sa s ním vedieť vyrovnať. Keď sem prídete ako tréner alebo hráč, viete, že očakávania sú automaticky oveľa vyššie,“ citovala Gavela agentúra DPA.
Štyridsaťjedenročný kouč prevzal Bayern počas leta po predchádzajúcom pôsobení v Bambergu. Gavel sa vrátil do známeho prostredia, v mníchovskom klube pôsobil v rokoch 2014-2018 a práve v drese Bayernu zakončil svoju hráčsku kariéru.
Musíme byť majstrami
Predstavitelia mníchovského klubu dali svoje požiadavky jasne najavo. „Musí to byť tak, že sa staneme nemeckými majstrami,“ vyhlásil prezident Herbert Hainer.
Čestný prezident a dlhoročný podporovateľ basketbalovej sekcie Uli Hoeness zase zdôraznil potrebu zmeny mentality mužstva. Bayern v uplynulej sezóne nezískal žiadnu trofej.
V Nemeckom pohári skončil v semifinále a vo finále Bundesligy proti Albe Berlín premárnil v rozhodujúcom stretnutí 20-bodový náskok. Klub má ambície uspieť aj v pohári a postúpiť do play off Euroligy.
Gavel prostredie Bayernu dobre pozná
Mníchovčania pred sezónou posilnili káder, do ktorého pribudli aj majster sveta a Európy Johannes Thiemann či bývalí hráči NBA Duane Washington, Miles Norris a MarJon Beauchamp.
Po ročnej zdravotnej prestávke by mal za Bayern debutovať aj rozohrávač Rokas Jokubaitis.
Gavel prostredie klubu dobre pozná aj z hráčskej kariéry. Bayern získal od roku 2014 päť majstrovských titulov, pričom pri triumfe v roku 2018 bol slovenský reprezentant jeho rozohrávačom.
V Nemecku už dokázal s Ulmom získať majstrovský titul (2023), s Bambergom vyhrať Nemecký pohár (2026).
Hneď na úvod proti bývalému klubu
Gavela čaká hneď v úvode sezóny špecifický duel. Bayern nastúpi v nedeľu proti Bambergu, ktorý slovenský kouč viedol pred odchodom do Mníchova. Jeho prestup vyvolal počas leta medzi klubmi napätie.
„Môžem iba povedať, že mnohé vyjadrenia a obvinenia neboli pravdivé. Najdôležitejšie je, že teraz je už všetko vyriešené. V tomto zápase nejde o jednu osobu,“ uviedol Gavel.
Na prípadné negatívne reakcie fanúšikov Bambergu nechce myslieť: „Nemôžem to ovplyvniť. Ide iba o to, ako vstúpime do sezóny.“